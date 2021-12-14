За ініціативу проголосували 14 грудня. Цим документом внесли зміни щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів.

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Що відомо про е-посвідчення ветерана

Можливість використати е-посвідчення ветерана або постраждалого учасника Революції Гідності відтак закріпили на законодавчому рівні. Завдяки цьому документу планують налагодити автоматизований обмін інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та іншими довідковими системами та базами даних.

Зазначимо, що електронне посвідчення ветерана можна бути додати в перелік документів у застосунку "Дія".

Що буде в е-посвідченні? В електронному варіанті буде та сама інформація, що й в паперовому. Також буле присутній унікальний ідентифікатор або QR-код.

Посвідчення можна буде сформувати безкоштовно

Посвідчення можна буде сформувати безкоштовно. Електронний документ слугуватиме беззаперечним підтвердженням статусу, для отримання пільг та компенсацій.

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Варто переглянути у VETERANO блог – що ветерани пишуть у своїх книжках: