Фальшивый "нейтралитет", а не правдивость, – Кулеба ответил на упреки Amnesty International

Скандал вокруг отчета Amnesty International о якобы нарушении ВСУ продолжает разрастаться. В организации назвали тех, кто критикует документ, "троллями". Не смог смолчать об этом Дмитрий Кулеба.

Ранее отреагировали на обвинения Amnesty International в Офисе Президента. Там подчеркнули, что отчет имеет признаки информационной операции против Украины.

Стоит прочесть путин не остановится, пока не будет остановлен, – Кулеба написал мощную статью для New York Times

Тех, кто критикует, в Amnesty International назвали "троллями"

Сразу после шквала критики, возникшего как на государственном уровне, так и в соцсетях, в Amnesty International ответили – довольно странно. Генеральный секретарь организации Агнес Калламард назвала украинские и российские соцсети "троллями, набросившимися на расследователей". Калламард уверяет, что это, мол, не изменит факты, а является подтверждением "дезинформации и военной пропаганды".

Кулеба резко отреагировал на сообщение генсека организации

Очень резко на этот пост Калламард отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Видимо, генсек Amnesty International назовет меня "троллем", однако это не помешает мне сказать, что их отчет искажает реальность, проводит ложную моральную эквивалентность между агрессором и жертвой,

– написал Кулеба.

Организация декларирует свою объективность и нейтральность. Однако, заверил глава МИД, это – "фальшивый нейтралитет", а не правдивость.

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Резонансный отчет Amnesty International: кратко

Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении международного права и угрозе гражданскому населению.

Мол, говорят в организации, украинские военные размещают свои позиции в гражданских объектах. Для таких выводов анализировали направления стрельбы русских военных.

Глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина – правовое государство, однако порочить свою армию не позволит.

Вице-премьер Ирина Верещук отметила, что это неуважение к Украине и всем украинцам.

Узнайте в видео об удивительных нюансах в отчете Amnesty International: