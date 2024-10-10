Документ Хельсинкской комиссии под названием "Борьба с Россией: подготовка к долгосрочной российской угрозе" определяет дорожную карту с целью сдержать деструктивное поведение Кремля.

Смотрите также Получит ли Зеленский Нобелевскую премию мира и почему от нее хотят отказаться в 2024 году

Обращение Хельсинкской комиссии

Глава Комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон отмечает, что сейчас предпосылок для изменений внутри России нет. По его словам, пропаганда будет продолжать влиять на политику даже после Путина, а Россия прекратит свое агрессивное поведение только тогда, когда ее остановят.

Россия вряд ли изменится в ближайшее время и точно не изменится, пока она не станет экономически нищей, слабой в военном смысле, и пока на нее не будут давить со всех сторон. России нужны настоящие изменения, а не замена одного диктатора на другого,

– считает конгрессмен.

Члены Хельсинской комиссии убеждены, что даже в случае смерти Путина и отвода войск, России нужно много времени, чтобы стать по крайней мере нейтральным мировым игроком. Для этого ей нужно признать свои исторические и современные имперские амбиции и прекратить использовать репрессии и коррупцию как инструменты власти, а также обеспечить надлежащую компенсацию за причиненный Украине ущерб и привлечь к ответственности военных преступников.

Так, одной из предпосылок для сдерживания России в Комиссии называют победу Украины в войне. Эксперты убеждены, что США должны стремиться к полному выводу российских войск из Украины. Все другие варианты создают возможность реваншизма и дают мировым диктором понимание, что границы можно изменить силой.

Составители отчета советуют США использовать геополитические изменения, которые вызвала российская агрессия, в свою пользу. Исследователи призывают Штаты пересмотреть свои отношения со странами Центральной Азии, на Западных Балканах и на Кавказе.