В то же время Институт изучения войны в своем новом отчете отметил ряд успехов ВСУ. Выводы и карты ISW публикует 24 Канал.

В предыдущем отчете Российские войска продвинулись сразу на четырех направлениях: обзор и карты ISW

Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 11 июня

9 и 10 июня российские войска провели наступательные операции в Курской области, о результатах ничего не известно. О наземной активности в Белгородской области информация не поступала.

области, о результатах ничего не известно. О наземной активности в Белгородской области информация не поступала. Наступательные операции в Сумской области оккупанты проводили, но подтвержденного прогресса не достигли. В то же время на Харьковском направлении продвинулись украинские силы, в частности восстановили контроль над Волчанским агрегатным заводом.

области оккупанты проводили, но подтвержденного прогресса не достигли. В то же время на Харьковском направлении продвинулись украинские силы, в частности восстановили контроль над Волчанским агрегатным заводом. Российские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи от 9 июня показывают, как они наносят удары по украинцам к северо-западу от Красного Первого, что свидетельствует о том захвате этого поселения.

направлении. Геолокационные видеозаписи от 9 июня показывают, как они наносят удары по украинцам к северо-западу от Красного Первого, что свидетельствует о том захвате этого поселения. Украинские войска продвинулись на направлении к Боровой . Геолокационные видео от 9 июня свидетельствуют, что они прошли на север от Новоегоровки, что на юго-восток от Боровой.

. Геолокационные видео от 9 июня свидетельствуют, что они прошли на север от Новоегоровки, что на юго-восток от Боровой. На Лиманском направлении украинцы также имели успехи. Геолокационные видеозаписи от 10 июня свидетельствуют, что они продвинулись на северо-восток от Торского, что к востоку от Лимана.

Как изменилась линия фронта за 10 июня / Карты ISW

На Северском направлении атаки врага были, без успеха. Возле города Часов Яр была такая же ситуация.

направлении атаки врага были, без успеха. Возле города Часов Яр была такая же ситуация. А вот на Торецком направлении продвинулись обе стороны. Украинские силы прошли в центральной части Дилиевки к северу от Торецка и в промышленной зоне к северо-западу от города. Россияне прошли на северо-запад от Торецка.

направлении продвинулись обе стороны. Украинские силы прошли в центральной части Дилиевки к северу от Торецка и в промышленной зоне к северо-западу от города. Россияне прошли на северо-запад от Торецка. На Покровском направлении изменений не зафиксировано, но россияне продвинулись на Новопавловском направлении. Они прошли на юго-западную окраину Новониколаевки, что на северо-восток от Новопавловки.

направлении. Они прошли на юго-западную окраину Новониколаевки, что на северо-восток от Новопавловки. На Кураховском направлении не было продвижений, но были возле Великой Новоселки – украинские войска вытеснили российские из Федоровки, что на северо-запад от города.

– украинские войска вытеснили российские из Федоровки, что на северо-запад от города. На Гуляйпольском направлении, на западе Запорожской области и на Херсонщине изменений не фиксировали.

Подытоживая, Институт отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Волчанска, Боровой, Лимана и Торецка. А российские – вблизи Купянска и Торецка.