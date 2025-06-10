Россияне нанесли 3 ракетных и 75 авиационных ударов, применили 10 ракет и сбросили 92 КАБов. Также они совершили 1264 удара дронами-камикадзе и 3620 обстрелов позиций украинских войск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какая ситуация на фронте
- На Харьковском направлении ВСУ отбили 2 атаки оккупантов вблизи Волчанска и Двуречной.
- Враг совершил 10 атак на украинские укрепления на Купянском направлении возле населенных пунктов Степная Новоселовка и Зеленый Гай. По состоянию на вечер 10 июня там продолжается бой.
- На Лиманском направлении россияне 19 раз штурмовали позиции ВСУ в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина. Вечером бои еще продолжались на 5 локациях.
- На Северском направлении украинские защитники отбили 10 попыток наступления оккупантов, которые пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского. Еще 1 боестолкновение продолжается
- На Краматорском направлении ВСУ остановили 3 российские атаки в сторону Белой Горы.
- На Торецком направлении захватчики 11 раз штурмовали украинские позиции у населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка. До сих пор продолжаются 2 боестолкновения.
- На Покровском направлении Россия осуществила 36 штурмов. Большинство из них вблизи населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка и Константинополь. По состоянию на вечер еще продолжается 5 боестолкновений.
- На Новопавловском направлении оккупанты 30 раз хотели прорваться возле населенных пунктов Багатырь, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое. Бои продолжаются на 5 локациях.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 3 атаки россиян в районе Малиновки. До сих пор 2 атаки продолжаются.
- На Ореховском направлении Россия безуспешно осуществила 5 атак возле Степного и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.
- На Приднепровском направлении захватчики осуществили 3 тщетные атаки.
- На Курском направлении ВСУ отражали 21 российскую атаку. Еще продолжаются 8 боестолкновений.
- На других направлениях существенных изменений нет.