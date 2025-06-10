Росіяни завдали 3 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосували 10 ракет і скинули 92 КАБів. Також вони здійснили 1264 удари дронами-камікадзе та 3620 обстрілів позицій українських військ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті