Росіяни завдали 3 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосували 10 ракет і скинули 92 КАБів. Також вони здійснили 1264 удари дронами-камікадзе та 3620 обстрілів позицій українських військ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на фронті
- На Харківському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки окупантів поблизу Вовчанська та Дворічної.
- Ворог здійснив 10 атак на українські укріплення на Куп'янському напрямку біля населених пунктів Степова Новоселівка та Зелений Гай. Станом на вечір 10 червня там триває бій.
- На Лиманському напрямку росіяни 19 разів штурмували позиції ЗСУ у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. Увечері бої ще тривали на 5 локаціях.
- На Сіверському напрямку українські захисники відбили 10 спроб наступу окупантів, які намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам'янського. Ще 1 боєзіткнення триває
- На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 3 російські атаки в бік Білої Гори.
- На Торецькому напрямку загарбники 11 разів штурмували українські позиції біля населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка. Досі тривають 2 боєзіткнення.
- На Покровському напрямку Росія здійснила 36 штурмів. Більшість із них поблизу населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль. Станом на вечір ще триває 5 боєзіткнень.
- На Новопавлівському напрямку окупанти 30 разів хотіли прорватися біля населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке. Бої тривають на 5 локаціях.
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 3 атаки росіян в районі Малинівки. Досі 2 атаки продовжуються.
- На Оріхівському напрямку Росія безуспішно здійснила 5 атак біля Степового та в бік Новоданилівки і Новоандріївки.
- На Придніпровському напрямку загарбники здійснили 3 марні атаки.
- На Курському напрямку ЗСУ відбивали 21 російську атаку. Ще тривають 8 боєзіткнень.
- На інших напрямках суттєвих змін немає.