Продвижение российской армии были на нескольких направлениях от Курской области до Торецка. Выводы ISW и обновленные карты публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 26 мая

Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные видеозаписи от 25 мая свидетельствуют, что они незначительно прошли в западном Горнале, что к юго-западу от Суджи. В Белгородской области активностей не было.

области. Геолокационные видеозаписи от 25 мая свидетельствуют, что они незначительно прошли в западном Горнале, что к юго-западу от Суджи. В Белгородской области активностей не было. В Сумской области атаки россиян не достигли никаких подтвержденных успехов, но на Харьковском направлении они продвинулись, в частности к Волчанскому агрегатному заводу в северной части Волчанска, что к северо-востоку от Харькова.

направлении они продвинулись, в частности к Волчанскому агрегатному заводу в северной части Волчанска, что к северо-востоку от Харькова. На Купянском направлении, к Боровой и Лиману враг не продвигался. Так же на Северском направлении. Но геолокационные видеозаписи свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись на юг от Часового Яра.

Как изменилась линия фронта за 25 мая / Карты ISW

Также российские войска ликвидировали украинский "мешок" к юго-западу от Торецка – после четырехмесячной наступательной операции. Все чтобы создать условия для продвижения к Константиновке.

– после четырехмесячной наступательной операции. Все чтобы создать условия для продвижения к Константиновке. На Покровском направлении изменений не было, также на Новопавловском атаки россиян не имели успеха, как и на Кураховском направлении, возле Великой Новоселки, на Запорожском направлении и в Херсонской области.

Подытоживая, ISW отметил, что российские войска продвинулись в Курской области и вблизи Харькова, Часового Яра и Торецка.

В предыдущем отчете Институт изучения войны писал, что российские войска продвинулись в районе Лимана, Торецка, Новопавловки, и формируют предпосылки для наступления на Константиновку.