Их американские аналитики показали на обновленных картах. Их и основные выводы ISW публикует 24 Канал.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 11 апреля
- 11 апреля российские войска продолжают наступать на украинские позиции, оставшиеся в Курской области, но подтвержденных продвижений не было. Без изменений и в Белгородской области.
- На севере Сумской области наступления россиян не привели к продвижениям, как и на севере Харьковской области. До Боровой и Лимана продвижений также не было.
- А вот на Купянском направлении оккупанты имели успехи. Атакуя при поддержке бронетехники, они прошли на север от Степной Новоселовки.
- Российские войска продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры от 11 апреля показывают, что они прошли на юг от Васюковки, это на юго-запад от Северска.
Боевые действия в Украине и России за 10 апреля / Карты ISW
- В городе Часов Яр изменений не зафиксировано, на Торецком направлении оккупанты продвигались, в частности на северо-восток от Нелиповки, но дальше непонятно, удается ли им удерживать позиции.
- На Покровском направлении изменений не было, но на Новопавловском россияне продвигались. Геолокационные кадры от 11 апреля показывают их на северо-восток от Надиевки.
- На Кураховском направлении наступления оккупантов не имели успеха, но вокруг Великой Новоселки произошли изменения. С геолокационных свидетельств известно, что россияне продвинулись на восток от Шевченко.
- Наступательные действия оккупантов на западе Запорожской области к продвижениям не привели. В Херсонской области фиксировали ограниченные атаки, так же без успехов.
В отчете за предыдущие сутки Институт изучения войны отмечал, что российские войска имели успехи у Торецка и Покровска, но не везде удерживают устойчивые позиции. ВСУ же продвигались в районе города Часов Яр, но продвижение имели там и оккупанты.