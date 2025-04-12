Їх американські аналітики показали на оновлених картах. Їх та основні висновки ISW публікує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 11 квітня
- 11 квітня російські війська продовжують наступати на українські позиції, що залишилися в Курській області, але підтверджених просувань не було. Без змін і в Бєлгородській області.
- На півночі Сумської області наступи росіян не призвели до просувань, як і на півночі Харківської області. До Борової та Лиману просувань також не було.
- А от на Куп'янському напрямку окупанти мали успіхи. Атакуючи за підтримки бронетехніки, вони пройшли на північ від Степової Новоселівки.
- Російські війська просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри від 11 квітня показують, що вони пройшли на південь від Васюківки, це на південний захід від Сіверська.
Бойові дії в Україні та Росії за 10 квітня / Карти ISW
- У місті Часів Яр змін не зафіксовано, на Торецькому напрямку окупанти просувалися, зокрема на північний схід від Неліпівки, але далі незрозуміло, чи їм вдається утримувати позиції.
- На Покровському напрямку змін не було, але на Новопавлівському росіяни просувалися. Геолокаційні кадри від 11 квітня показують їх на північний схід від Надіївки.
- На Курахівському напрямку наступи окупантів не мали успіху, але навколо Великої Новосілки відбулися зміни. З геолокаційних свідчень відомо, що росіяни просунулися на схід від Шевченка.
- Наступальні дії окупантів на заході Запорізької області до просувань не призвели. На Херсонщині фіксували обмежені атаки, так само без успіхів.
У звіті за попередню добу Інститут вивчення війни відзначав, що російські війська мали успіхи біля Торецька та Покровська, але не всюди утримують стійкі позиції. ЗСУ ж просувалися в районі міста Часів Яр, але просування мали там і окупанти.