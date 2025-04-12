Їх американські аналітики показали на оновлених картах. Їх та основні висновки ISW публікує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 11 квітня

11 квітня російські війська продовжують наступати на українські позиції, що залишилися в Курській області, але підтверджених просувань не було. Без змін і в Бєлгородській області.

області, але підтверджених просувань не було. Без змін і в області. На півночі Сумської області наступи росіян не призвели до просувань, як і на півночі Харківської області. До Борової та Лиману просувань також не було.

області наступи росіян не призвели до просувань, як і на півночі області. До Борової та Лиману просувань також не було. А от на Куп'янському напрямку окупанти мали успіхи. Атакуючи за підтримки бронетехніки, вони пройшли на північ від Степової Новоселівки.

напрямку окупанти мали успіхи. Атакуючи за підтримки бронетехніки, вони пройшли на північ від Степової Новоселівки. Російські війська просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри від 11 квітня показують, що вони пройшли на південь від Васюківки, це на південний захід від Сіверська.

Бойові дії в Україні та Росії за 10 квітня / Карти ISW

У місті Часів Яр змін не зафіксовано, на Торецькому напрямку окупанти просувалися, зокрема на північний схід від Неліпівки, але далі незрозуміло, чи їм вдається утримувати позиції.

змін не зафіксовано, на окупанти просувалися, зокрема на північний схід від Неліпівки, але далі незрозуміло, чи їм вдається утримувати позиції. На Покровському напрямку змін не було, але на Новопавлівському росіяни просувалися. Геолокаційні кадри від 11 квітня показують їх на північний схід від Надіївки.

напрямку змін не було, але на росіяни просувалися. Геолокаційні кадри від 11 квітня показують їх на північний схід від Надіївки. На Курахівському напрямку наступи окупантів не мали успіху, але навколо Великої Новосілки відбулися зміни. З геолокаційних свідчень відомо, що росіяни просунулися на схід від Шевченка.

напрямку наступи окупантів не мали успіху, але навколо відбулися зміни. З геолокаційних свідчень відомо, що росіяни просунулися на схід від Шевченка. Наступальні дії окупантів на заході Запорізької області до просувань не призвели. На Херсонщині фіксували обмежені атаки, так само без успіхів.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що російські війська просунулися під Куп'янськом, Сіверськом, Новопавлівкою та Великою Новосілкою.

У звіті за попередню добу Інститут вивчення війни відзначав, що російські війська мали успіхи біля Торецька та Покровська, але не всюди утримують стійкі позиції. ЗСУ ж просувалися в районі міста Часів Яр, але просування мали там і окупанти.