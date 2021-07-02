Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали многочисленные взрывы, обстрелы из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Соответствующие данные они отметили в официальном отчете.
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Нарушения на Донбассе
В Донецкой области СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, в том числе 43 взрыва. Большинство нарушений произошли в районе Западного, что неподконтрольно украинскому правительству. Там насчитали:
- 33 выстрела из миномета,
- 2 из крупнокалиберных пулеметов,
- 34 выстрела из стрелкового оружия.
Нарушения связывают с учениями боевиков.
В Луганской области Миссия зафиксировала 84 нарушения режима прекращения огня, в том числе 36 взрывов.
К тому же за прошедшие сутки мониторинговая миссия потеряла свой беспилотник. Как сообщают наблюдатели, его глушили в подконтрольной правительству Степановке Донецкой области.
Всего по диаграмме, которую предоставляет ОБСЕ, видно, что количество обстрелов за прошедшие сутки было меньше, чем за последние 7 дней.
Количество нарушений на Донбассе / Скриншот
Как прошли сутки на Донбассе: отчет ООС
- В штабе ООС сообщают, что прошедшие сутки в зоне боевых действий были особенно неспокойны.
- По данным ВСУ, боевики нарушили режим тишины до 26 раз.
- Они стреляли из минометов 120 и 82 калибра, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и тому подобное.
- Возле Золотого-4 враг применял беспилотник, чтобы сбросить выстрелы ВОГ-17 – осколочные гранаты.
- Российские наемники прибегли к циничным действиям и обстреляли мирные районы Авдеевки. В результате один дом загорелся.