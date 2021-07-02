Спостерігачі ОБСЄ зафіксували численні вибухи, обстріли з мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Відповідні дані вони зазначили в офіційному звіті.

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Порушення на Донбасі

У Донецькій області СММ зафіксувала 78 порушень режиму припинення вогню, зокрема 43 вибухи. Більшість порушень сталися в районі Західного, непідконтрольного українському уряду. Там нарахували:

33 постріли з міномета,

2 з великокаліберних кулеметів,

34 постріли зі стрілецької зброї.

Порушення пов'язують з навчаннями бойовиків.

У Луганській області Місія зафіксувала 84 порушення режиму припинення вогню, зокрема 36 вибухів.

До того ж минулої доби моніторингова місія втратила свій безпілотник. Як повідомляють спостерігачі, його глушили у підконтрольній уряду Степанівці Донецькій області.

Важливо! Російські найманці вдень 1 липня обстріляли позиції Збройних сил України біля Широкиного. Через це один наш захисник отримав поранення, його екстрено шпиталізували. Його тан – середньої тяжкості.

Загалом за діаграмою, яку надає ОБСЄ, видно, що кількість обстрілів минулої доби була меншою, ніж за останні 7 днів.



Кількість порушень на Донбасі / Скриншот

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