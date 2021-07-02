Спостерігачі ОБСЄ зафіксували численні вибухи, обстріли з мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Відповідні дані вони зазначили в офіційному звіті.
Жахливо Бойовики стріляють по цивільних: в Авдіївці через обстріл згорів будинок
Порушення на Донбасі
У Донецькій області СММ зафіксувала 78 порушень режиму припинення вогню, зокрема 43 вибухи. Більшість порушень сталися в районі Західного, непідконтрольного українському уряду. Там нарахували:
- 33 постріли з міномета,
- 2 з великокаліберних кулеметів,
- 34 постріли зі стрілецької зброї.
Порушення пов'язують з навчаннями бойовиків.
У Луганській області Місія зафіксувала 84 порушення режиму припинення вогню, зокрема 36 вибухів.
До того ж минулої доби моніторингова місія втратила свій безпілотник. Як повідомляють спостерігачі, його глушили у підконтрольній уряду Степанівці Донецькій області.
Загалом за діаграмою, яку надає ОБСЄ, видно, що кількість обстрілів минулої доби була меншою, ніж за останні 7 днів.
Кількість порушень на Донбасі / Скриншот
Як минула доба а Донбасі: зведення ООС
- У штабі ООС повідомляють, що минулої доби в зоні бойових дій було особливо неспокійно.
- За даними ЗСУ, бойовики порушили режим тиші аж 26 разів.
- Вони стріляли з мінометів 120 та 82 калібру, гранатометів різних систем, стрілецької зброї тощо.
- Біля Золотого-4 ворог застосовував безпілотник, щоб скинути пострілів ВОГ-17 – осколкові гранати.
- Російські найманці вдалися до цинічних дій і обстріляли мирні райони Авдіївки. Внаслідок цього один будинок спалахнув.