Спостерігачі ОБСЄ зафіксували численні вибухи, обстріли з мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Відповідні дані вони зазначили в офіційному звіті.

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Порушення на Донбасі

У Донецькій області СММ зафіксувала 78 порушень режиму припинення вогню, зокрема 43 вибухи. Більшість порушень сталися в районі Західного, непідконтрольного українському уряду. Там нарахували:

  • 33 постріли з міномета,
  • 2 з великокаліберних кулеметів,
  • 34 постріли зі стрілецької зброї.

Порушення пов'язують з навчаннями бойовиків.

У Луганській області Місія зафіксувала 84 порушення режиму припинення вогню, зокрема 36 вибухів. 

До того ж минулої доби моніторингова місія втратила свій безпілотник. Як повідомляють спостерігачі, його глушили у підконтрольній уряду Степанівці Донецькій області.

Загалом за діаграмою, яку надає ОБСЄ, видно, що кількість обстрілів минулої доби була меншою, ніж за останні 7 днів.

Звіт ОБСЄ 1 липня
Кількість порушень на Донбасі / Скриншот 

Як минула доба а Донбасі: зведення ООС

  • У штабі ООС повідомляють, що минулої доби в зоні бойових дій було особливо неспокійно.
  • За даними ЗСУ, бойовики порушили режим тиші аж 26 разів.
  • Вони стріляли з мінометів 120 та 82 калібру, гранатометів різних систем, стрілецької зброї тощо.
  • Біля Золотого-4 ворог застосовував безпілотник, щоб скинути пострілів ВОГ-17 – осколкові гранати.
  • Російські найманці вдалися до цинічних дій і обстріляли мирні райони Авдіївки. Внаслідок цього один будинок спалахнув.