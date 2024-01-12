В нем изучили статью "Военная помощь США Украине плохо отслеживалась, говорится в отчете Пентагона". В ЦПД говорят, что в этой статье издание анализирует отчет оборонного ведомства с оценкой усиленного мониторинга использования товаров оборонного назначения, поступающих в нашу страну.

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Что говорят в Центре противодействия дезинформации

Важно! Отчет Пентагона не был направлен на проверку того, использовала ли по назначению Украина полученное от США вооружение,

– пишут в ЦПД.

Центр отмечает, что цель соответствующего отчета – проверка процедур Пентагона по контролю за использованием оружия. Отмечают, что в отчете отсутствуют факты, что любое оружие из США могло быть использовано не по назначению.

В то же время, главным выводом документа, отмечают в издании, является тот факт, что в Украине слишком мало персонала Министерства обороны и Посольства США, чтобы могли физически провести инвентаризацию всего вооружения, предоставленного Киеву. В частности, в условиях активных боевых действий.

Что известно об отчете

Собственно отчет, на который обратили внимание журналисты The New York Times, демонстрирует, что Пентагон должным образом не отслеживал военную технику, отправленную в Украину. Речь идет об оснащении на сумму в 1 миллиард долларов.

Как отмечает генеральный инспектор Пентагона в отчете, значительная часть отправленного в Киев оборудования – "делинквентная". Это означает, что нет возможности завершить инвентаризацию всего, что передали Украине.

В отчете говорится, что усиленному мониторингу конечного использования подлежат: ракеты Javelin и Stinger, приборы ночного видения, ракеты AIM-9X и усовершенствованные ракеты среднего радиуса действия "воздух-воздух".

И согласно документу, по состоянию на июнь 2023 года не проинвентаризировали около 1 миллиарда долларов из общей суммы почти в 1,7 миллиарда. Это стоимость оборудования, которое подлежит мониторингу конечного использования.

Что говорят в Пентагоне

Отчет генерального инспектора по проблемам с учетом военной помощи был прокомментирован в Министерстве обороны США. Отмечают, что пока нет достоверных доказательств, что американское оружие попадало не в те руки. Об этом 11 января во время брифинга отметил спикер ведомства Патрик Райдер, передает 24 Канал.

На сегодняшний день нет никаких достоверных доказательств попадания не в те руки передового конвенционного оружия, которое США передали Украине,

– сказал он.

Он добавил, что "видим, как Россия постоянно пытается распространять дезинформацию об обратном".

Но факт заключается в том, что мы наблюдали за тем, как украинцы используют эти возможности на поле боя. Мы видим, что они используют их эффективно,

– подчеркнул Райдер.

Обратим внимание, что в США до сих пор не пришли к согласию в вопросе о выделении Украине дополнительного финансирования в размере 61 миллиарда долларов. Эти средства очень необходимы нашему государству, чтобы продолжать защищать свою независимость и выбивать врага из страны.