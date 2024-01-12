У ньому вивчили статтю "Військова допомога США Україні погано відстежувалась, йдеться у звіті Пентагону". У ЦПД кажуть, що у цій статті видання аналізує звіт оборонного відомства з оцінкою посиленого моніторингу використання товарів оборонного призначення, які надходять до нашої країни.

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Що кажуть у Центрі протидії дезінформації

Важливо! Звіт Пентагону не був направлений на перевірку того, чи за призначенням Україна використовувала отримане від США озброєння,

– пишуть у ЦПД.

У Центрі наголошують, що мета відповідного звіту – перевірка процедур Пентагону щодо контролю за використанням зброї. Зазначають, що у звіті відсутні факти, що будь-яка зброя зі США могла бути використана не за призначенням.

Водночас головним висновком документа, зазначають у виданні, є той факт, що в Україні надто мало персоналу Міністерства оборони та Посольства США, щоб могли фізично провести інвентаризацію всього озброєння, наданого Києву. Зокрема в умовах активних бойових дій.

Що відомо про звіт

Власне, звіт, на який звернули увагу журналісти The New York Times, демонструє, що Пентагон належним чином не відстежував військову техніку, відправлену до України. Мовиться про оснащення на суму в 1 мільярд доларів.

Як зазначає генеральний інспектор Пентагону у звіті, значна частина відправленого до Києва обладнання – "делінквентна", Це означає, що відсутня можливість завершити інвентаризацію всього, що передали Україні.

У звіті йдеться, що посиленому моніторингу кінцевого використання підлягають: ракети Javelin і Stinger, прилади нічного бачення, ракети AIM-9X і вдосконалені ракети середнього радіуса дії "повітря-повітря".

І згідно з документом, станом на червень 2023 року не проінвентаризували близько 1 мільярда доларів з загальної суми у майже 1,7 мільярда. Це вартість того обладнання, яке підлягає моніторингу кінцевого використання.

Що кажуть у Пентагоні

Звіт генерального інспектора щодо проблем з обліком військової допомоги прокоментували у Міністерстві оборони США. Зазначають, що наразі відсутні достовірні докази, що американська зброя потрапляла не в ті руки. На цьому 11 січня під час брифінгу наголосив речник відомства Патрик Райдер, передає 24 Канал.

На сьогодні немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні,

– сказав він.

Він додав, що "бачимо, як Росія постійно намагається поширювати дезінформацію про зворотне".

Але факт полягає в тому, що ми спостерігали за тим, як українці використовують ці спроможності на полі бою. Ми бачимо, що вони використовують їх ефективно,

– підкреслив Райдер.

Звернімо увагу, що у США досі не дійшли згоди у питанні щодо виділення Україні додаткового фінансування у розмірі 61 мільярда доларів. Ці кошти надзвичайно необхідні нашій державі, щоб продовжувати боронити свою незалежність та вибивати ворога з країни.