Під час спільної пресконференції із президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсем Зеленський поділився планами у війні на 2024 рік.

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Не дати Росії знову стати потужною

За словами президента, основні два завдання України – це не здати наші території і не дати змоги російським наративам заморозити цей конфлікт. Зеленський нагадав про те, якою потужною є ворожа дезінформація, як багато грошей у неї вливає Москва. Глава держави зазначив, що, на жаль, прокремлівські наративи лунають навіть з медіаплатформ Європи та США.

Зеленський підкреслив, що наша країна не повинна дозволити ворогу підготуватися до нового потужного контрнаступу за рік, два чи п'ять. Київ має закінчити війну до того, як Росія посилить свої військові потужності – збільшить оборонне виробництво, а також відновить ту армію, яку мала на початку повномасштабного вторгнення. Український лідер наголосив, що не можна дати шанс країні – агресорці знову стати потужною.

Незакінчена війна – підготовка до реваншу

Окремо Зеленський зупинився на завданні України – не допустити замороження бойових дій. Якщо це трапиться, то і санкції з часом послаблять. Союзники і партнери почнуть запитувати, навіщо нові санкції, коли немає бойових дій. Поступово вони поставлять під сумнів потребу трибуналу, адже все начебто "скінчилося".

Плани – не допустити цього усього та консолідувати суспільства інших держав, аби наші цілі співпадали з планами і можливостями наших партнерів,

– підсумував Зеленський.

Крім того, він зауважив, що розповідати про цілі і плани на полі бою не має права.

Латвія передасть Україні нову допомогу

На тлі візиту Зеленського до Риги, Латвія оголосила про новий пакет допомоги. Туди увійшли гаубиці, боєприпаси, протитанкова зброя, ракети, гранати, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку, генератори.

Крім того, Латвія зобов'язалася очолити коаліцію дронів у межах формату "Рамштайн". Країна може виготовляти ефективні і дешеві безпілотники, які потребують у ЗСУ.