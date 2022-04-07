Об этом вечером 7 апреля сообщили в телеграм-канале "Энергоатома". Там уточнили, что Васильев прибыл в город во время очередной ротации аккументов – в конце марта.

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Под командованием Васильева оккупанты прессуют горожан.

Как отметили в "Энергоатоме", именно по приказу Васильева 1 марта российские военные жестоко разогнали мирную акцию, которую местные жители устроили в поддержку Украины. Тогда оккупанты использовали против безоружных людей автоматы, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Именно Васильев стоит за насильственным продвижением "русского мира" в Энергодаре. Более того, он успевает еще и активно комментировать пропагандистским росСМИ ситуацию на Запорожской АЭС.

Поддержкой генерала заручились и местные предатели, вроде Шевчика, которые агрессивно прессуют горожан за проукраинскую позицию,

– добавили в предприятии.

Эти люди наживаются на воровстве гуманитарной помощи и перепродаже топлива. "Объявляют себя правителями города, чувствуют полную безнаказанность. Но все они забыли, что за все содеянное придется отвечать. Уже в ближайшее время", – подытожили в сообщении.

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