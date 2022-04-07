Про це ввечері 7 квітня повідомили у телеграм-каналі "Енергоатома". Там уточнили, що Васильєв прибув у місто під час чергової ротації окументів – наприкінці березня.

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Під командуванням Васильєва окупанти пресують містян

Як зазначили в "Енергоатомі", саме за наказом Васильєва 1 березня російські військові жорстоко розігнали мирну акцію, яку місцеві влаштували на підтримку України. Тоді окупанти використали проти беззбройних людей автомати, світло-шумові гранати й сльозогінний газ.

Саме Васильєв стоїть за насильницьким просуванням "русского мира" в Енергодарі. Ба більше, він встигає ще й активно коментувати пропагандистським росЗМІ ситуаццію на Запорізькій АЕС.

Підтримкою генерала заручились й місцеві зрадники, на кшалт Шевчика, які агресивно пресують містян за проукраїнську позицію,

– додали у підприємстві.

Ці люди наживаються на крадіжках гуманітарної допомоги й перепродажу палива. "Оголошують себе правителями міста, відчувають повну безкарність. Але усі вони забули, що за все скоєне доведеться відповідати. Вже найближчим часом", – підсумували у повідомленні.

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