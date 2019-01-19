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      Отдал жизнь ради идеи: в Чехии отмечают годовщину самосожжения студента Яна Палаха

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      В Чехии отмечают 50-ю годовщину со дня самосожжения Яна Палаха – студента, который в 1969 году поджег себя в знак протеста против оккупации своей страны государствами-участниками Варшавского договора. Журналисты "Радио Свобода" рассказали, почему его самопожертвование стало символом борьбы для всей страны

      50 лет назад Ян Палах вышел на Вацлавскую площадь, а именно к Национальному музею, снял пальто, облился горючей смесью и поджег себя. Свободно говорить об этом смогли только после Бархатной революции 89-го.

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      Именно тогда поступок студента получил монументальное воплощение. На месте самосожжения установили черный обгоревший крест как символ самопожертвования. Сейчас его сложно разглядеть, ведь к памятнику с самого утра люди приносят цветы и ставят свечи. Для чехов это не просто человек, который пожертвовал собой ради идеи, это – символ борьбы за свободу.

      Мне хотелось почтить память этого человека. Он решился на то, на что мы никогда не решились бы,
      – отметила жительница Праги Яна Панхарткова.

      Палаху было всего 20, когда войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию. Студент-историк Карловского университета принимал активное участие в акциях протеста: он не мог смириться с подавлением "Пражской весны".

      Ян Палах
      Чешский студент Ян Палах

      Палаха крайне возмущало то, что общество начало привыкать к оккупантам. Парень отмечал, что цель его поступка – всколыхнуть чехословацкое общество, в котором царили обреченность и отчаяние.

      Ян стал символом маленького униженного народа или народов, которые попытались найти свой путь в истории, но большая имперская сила задушила этот порыв. Он показал, что есть более важные вещи, чем отдельная человеческая жизнь,
      – объяснил историк Петр Блажек.

      Врачи не смогли спасти Палаха, через три дня студент скончался в больнице. О его поступке узнала вся страна. На территории Карлова университета мимо его гроба во время погребения прошли примерно 40 тысяч человек. Сейчас же за 50 лет на том самом месте открыли памятную табличку с его именем.

      Ян Палах

      Памятная табличка на территории Карлова университета в Праге

      После открытия таблички все желающие смогли возложить возле него цветы и зажечь памятную свечу. Цветы с сине-желтой лентой принес и посол Украины в Чехии. По его словам, именно с именем Палаха связано пробуждение национального сознания в Чехословакии.

      Это также является поводом вспомнить и об украинцах, которые таким образом принесли себя в жертву. В частности о Василие Макухе, который совершил акт самосожжения в Киеве, 5 ноября 1968 года, еще до поступка Палаха. За это в 2018-м один из мостов в Праге назвали именем украинца.

      Василь Макух

      Украинец Василий Макух с семьей

      Во время официальных мероприятий на Вацлавской площади в Праге открыли специальную выставку посвященную всем, кто совершил акты самосожжений в знак протеста против интервенции войск Варшавского договора в Чехословакию.

      Теги: История Чехия
      Источник: 24 канал
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