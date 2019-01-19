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      Віддав життя заради ідеї: в Чехії відзначають роковини самоспалення студента Яна Палаха

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      У Чехії відзначають 50-ті роковини від дня самоспалення Яна Палаха – студента, який у 1969 році підпалив себе у знак протесту проти окупації своєї країни державами-учасниками Варшавського договору. Журналісти "Радіо Свобода" розповіли, чому його самопожертва стала символом боротьби для всієї країни

      50 років тому Ян Палах вийшов на Вацлавську площу, а саме до Національного музею, зняв пальто, облився горючою сумішшю та підпалив себе. Вільного говорити про це змогли лише після Оксамитової революції 89-го.

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      Саме тоді вчинок студента отримав монументальне втілення. На місці самоспалення встановили чорний обгорілий хрест як символ самопожертв. Нині його складно розгледіти, адже до пам'ятки з самого ранку люди приносять квіти та ставлять свічки. Для чехів це не просто людина, яка пожертвувала собою заради ідеї, це – символ боротьби за свободу.

      Мені хотілося вшанувати пам'ять цієї людини. Він наважився на те, на що ми ніколи не зважились би,
      – зазначила мешканка Праги Яна Панхарткова.

      Палаху було всього 20, коли війська Варшавського договору вторглися до Чехословаччини. Студент-історик Карлівського університету брав активну участь в акціях протесту: він не міг змиритись із придушенням "Празької весни".

      Ян Палах
      Чеський студент Ян Палах

      Палаха вкрай обурювало те, що суспільство почало звикати до окупантів. Хлопець зазначав, що мета його вчинку – сколихнути чехословацьке суспільство, в якому панували приреченість та відчай.

      Ян став символом маленького приниженого народу або народів, які спробували знайти свій шлях в історії, але велика імперська сила задушила цей порив. Він показав, що є важливіші речі, ніж окреме людське життя,
      – пояснив історик Петр Блажек.

      Лікарі не змогли врятувати Палаха, за три дні студент помер у лікарні. Про його вчинок дізналася вся країна. На території Карлового університету повз його труну під час поховання пройшли приблизно 40 тисяч людей. Нині ж за 50 років на тому самому місці відкрили пам'ятну табличку з його ім’ям. 

      Ян Палах
      Пам'ятна таблиця на території Карлового університету в Празі

      Після відкриття таблички усі охочі змогли покласти біля неї квіти та запалити пам'ятну свічку. Квіти із синьо-жовтою стрічкою приніс й посол України в Чехії. За його словами, саме з ім'ям Палаха пов'язане пробудження національної свідомості в Чехословаччині.

      Це також є нагодою згадати й про українців, які таким чином принесли себе в жертву. Зокрема про Василя Макуха, який вчинив акт самоспалення у Києві 5 листопада 1968 року, ще до вчинку Палаха. За це у 2018-му один із мостів у Празі назвали іменем українця. 

      Василь Макух
      Українець Василь Макух з родиною

      Під час офіційних заходів на Вацлавській площі у Празі відкрили спеціальну виставку присвячену усім, хто вчинив акти самоспалень в знак протесту проти інтервенції військ Варшавського договору до Чехословаччини.

      Теги: Чехія Історія
      Джерело: 24 канал
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