Віддав життя заради ідеї: в Чехії відзначають роковини самоспалення студента Яна Палаха

У Чехії відзначають 50-ті роковини від дня самоспалення Яна Палаха – студента, який у 1969 році підпалив себе у знак протесту проти окупації своєї країни державами-учасниками Варшавського договору. Журналісти "Радіо Свобода" розповіли, чому його самопожертва стала символом боротьби для всієї країни

50 років тому Ян Палах вийшов на Вацлавську площу, а саме до Національного музею, зняв пальто, облився горючою сумішшю та підпалив себе. Вільного говорити про це змогли лише після Оксамитової революції 89-го.

Читайте також: Яка страшна доля спіткала невідступного реформатора католицької церкви Яна Гуса

Саме тоді вчинок студента отримав монументальне втілення. На місці самоспалення встановили чорний обгорілий хрест як символ самопожертв. Нині його складно розгледіти, адже до пам'ятки з самого ранку люди приносять квіти та ставлять свічки. Для чехів це не просто людина, яка пожертвувала собою заради ідеї, це – символ боротьби за свободу.

Мені хотілося вшанувати пам'ять цієї людини. Він наважився на те, на що ми ніколи не зважились би,

– зазначила мешканка Праги Яна Панхарткова.

Палаху було всього 20, коли війська Варшавського договору вторглися до Чехословаччини. Студент-історик Карлівського університету брав активну участь в акціях протесту: він не міг змиритись із придушенням "Празької весни".



Чеський студент Ян Палах

Палаха вкрай обурювало те, що суспільство почало звикати до окупантів. Хлопець зазначав, що мета його вчинку – сколихнути чехословацьке суспільство, в якому панували приреченість та відчай.

Ян став символом маленького приниженого народу або народів, які спробували знайти свій шлях в історії, але велика імперська сила задушила цей порив. Він показав, що є важливіші речі, ніж окреме людське життя,

– пояснив історик Петр Блажек.

Лікарі не змогли врятувати Палаха, за три дні студент помер у лікарні. Про його вчинок дізналася вся країна. На території Карлового університету повз його труну під час поховання пройшли приблизно 40 тисяч людей. Нині ж за 50 років на тому самому місці відкрили пам'ятну табличку з його ім’ям.



Пам'ятна таблиця на території Карлового університету в Празі

Після відкриття таблички усі охочі змогли покласти біля неї квіти та запалити пам'ятну свічку. Квіти із синьо-жовтою стрічкою приніс й посол України в Чехії. За його словами, саме з ім'ям Палаха пов'язане пробудження національної свідомості в Чехословаччині.

Це також є нагодою згадати й про українців, які таким чином принесли себе в жертву. Зокрема про Василя Макуха, який вчинив акт самоспалення у Києві 5 листопада 1968 року, ще до вчинку Палаха. За це у 2018-му один із мостів у Празі назвали іменем українця.



Українець Василь Макух з родиною

Під час офіційних заходів на Вацлавській площі у Празі відкрили спеціальну виставку присвячену усім, хто вчинив акти самоспалень в знак протесту проти інтервенції військ Варшавського договору до Чехословаччини.