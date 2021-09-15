На Полтавщине в октябре должны состояться местные выборы в совет. Поэтому это стало причиной раскола в "Оппозиционной платформе – За жизнь"

Тем временем Олигарх и нардеп ОПЗЖ Новинский вместе с Кириллом провел богослужение в храме РПЦ

В чем Кива обвиняет Бойко

Как рассказал Кива, Стратегический совет партии ОПЗЖ утвердил распределение ответственности на округе между крылом Рабиновича – Медведчука и Бойко – Левочкина. Карловский район отдали под ответственность самого Кивы. Нардеп рассказал: начал подготовку к перевыборам и поехал на место формировать команду. Впрочем, здесь его ждало разочарование: председатель Полтавской областной организации партии Олег Сазонов, с ведома Бойко, продал франшизу ОПЗЖ местному бизнесмену.

У меня вопрос: сколько это будет продолжаться? Что мне нужно сказать или сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческими действиями отдельных под***сов?

– обратился к Бойко Кива.

Илья Кива возмущается: мол, как это так получается – ответственный он, а сущность партии продают бизнесменам. Поэтому он обращается к Юрию Бойко и просит объяснить, какова роль самого Кивы в развитии партии. "Пока я лажу, формирую команду и борюсь за интересы партии, отдельные под****сы этой партией торгуют", – возмущается нардеп.

Обращение Ильи Кивы к Юрию Бойко из-за продажи франшизы: смотрите видео

По информации СМИ, "местный бизнесмен", о котором говорит Кива – это Юрий Кобченко, который в 2020 году неудачно баллотировался депутатом в облсовет от "Слуги народа". Он также имеет влияние на местные партии "Родной город", "Предложение", часть "Слуги народа".

Напомним! Карловский горсовет не собирался на сессии с 12 марта 2021 года: большинство депутатов являются оппозиционными к нынешнему городскому главе Петру Свитлыку. Поэтому Верховная Рада распустила ее и назначила на октябрь новые выборы.