Отдельных беркутовцев, которые издевались над майдановцами, удалось идентифицировать, – активист

Некоторых представителей "Беркута", которые издевались над участниками Революции Достоинства, удалось идентифицировать. Однако приговоров объявили очень мало.

О том, что некоторых сотрудников "Беркута", которые во время Революции Достоинства жестоко избили активистов, идентифицировали, в интервью 24 каналу в рамках проекта "Баррикады Достоинства" рассказал тогда координатор студентов "Киевского университета имени Бориса Гринченко", а теперь разведчик Виталий Кузьменко.

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Некоторых беркутовцев, которые избивали активистов, идентифицировали

Участник Революции Достоинства заявил, что расследование по делам Майдана по некоторым эпизодам продолжается до сих пор. Пока известно, кто отдавал приказы, то есть руководил операцией по "зачистке" 30 ноября.

Мы знаем, какие подразделения были привлечены, частично удалось идентифицировать отдельных работников "Беркута", которые издевались над людьми на Майдане,

– отметил Кузьменко.

Он добавил: касательно части из них дела находятся в суде. Однако если в расследовании есть сдвиги, то в рамках судебных дел, считает активист, сейчас достаточно длинный путь: "Потому что судебная система работает очень медленно и не обеспечивает ту функцию, которую должна выполнять".

Судебную систему нужно реформировать

Кузьменко убежден, что украинская судебная система нуждается в кардинальных изменениях.

Потому что "Дела Майдана" как лакмусовая бумажка по всей судебной системе,

– подчеркнул он.

За 8 лет из сотни дел, которые уже в судах, есть только единицы приговоров. Участник Майдана считает, что на этом примере все могут видеть, как в Украине проходят эти судебные процессы. Достигнуть справедливости в суде почти невозможно или для этого нужно потратить годы своей жизни.

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