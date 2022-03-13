В то же время сообщается, что Вооруженные Силы Украины совершают отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
На каких направлениях осуществляются оборонные операции
Согласно сведению Генштаба, группировки сил обороны продолжают вести оборонную операцию на:
- Южном,
- Восточном,
- Северном направлениях.
Вооруженные Силы активно ведут оборонительные бои, осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья государства. Кроме того, одна из задач – укрепление территориальной обороны. Таким образом, армии удалось стабилизировать ситуацию.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать атаки врага.
Осуществляется отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск,
– сообщил Генштаб.
Тем временем враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога.
Почему Запад так пассивен и что может заставить его помогать: смотрите видео