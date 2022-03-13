Повідомляється, що Збройні Сили України здійснюють відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.
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Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. –
Ведуться оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави.
На окремих напрямках здійснюється проведення стабілізаційної операції та виконуються завдання територіальної оборони.
Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.
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