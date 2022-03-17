Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Такая оперативная информация звучала по состоянию на 18 часов 17 марта.

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Однако на отдельных направлениях оккупанты пытаются блокировать подразделения Вооруженных Сил Украины. Вместе с тем, противник имеет значительные проблемы с логистикой и продолжает нести потери.

Все из-за того, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" за первые 20 суток полномасштабного наступления на Украину.,

Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия,

– отметили в Генштабе.

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