Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Така оперативна інформація звучала станом на 18 годину 17 березня.

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Однак на окремих напрямках окупанти намагаються блокувати підрозділи Збройних Сил України. Разом з тим, противник має значні проблеми з логістикою та продовжує зазнавати втрат.

Все через те, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" за перші 20 діб повномасштабного наступу на Україну.

Рашисти продовжують бомбити

"Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії", – зазначили у Генштабі.

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