В Минздраве заявили, что Киев и еще 6 регионов до сих пор не готовы к следующему этапу ослабления карантина. В то же время, на юге, где карантин таки ослабят, готовятся к курортному сезону. С 10 июня правительство разрешило работу пансионатов. Правда, пока детский отдых находится под запретом.

Журналисты 24 канала проверили, готовы ли к курортному сезону на Херсонщине, и каких правил должны придерживаться отдыхающие.

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Пансионат "Энергия" на первой линии в куротном городе Скадовск на Черном море пока работает в режиме гостиницы. Несмотря на то, что заведение коммунальное, в помещении везде ремонты. Карантин заставил перестраиваться. Например, обновили сервис – отныне есть семейные номера с кухней.

Для тех, кто сам не будет готовить, модернизировали общую столовую. Директор пансионата Анатолий Керекелица отметил, что на линии раздачи еды установили специальное стекло между посетителями и работниками кухни.



В пансионате "Энергия" установили специальное стекло в столовой / Скриншот с видео

Кроме этого, на входе в пансионат всем отдыхающим будут измерять температуру. Работать полноценно заведение сможет с 10 июня.

Последние приготовления к открытию идут в оздоровительном лагере Скадовска. Лишь недавно на территории установили бассейн. Руководитель учреждения Людмила Шара рассказала, что в бассейне установлено специальное оборудование, которое очищает и дезинфицирует воду. И отметила, что вода очищается с помощью ионизаторов, то есть, дезинфекция происходит с ионами серебра.

Впрочем купаться в бассейне будут еще не скоро, ведь в детских лагерях это еще под строгим запретом.

Для того, чтобы они рассчитывали на какую-то дату и начали функционировать, нужно иметь отдельное решение правительства. Соответственно, и отдельные рекомендации, которые будут разработаны и опубликованы главным государственным санитарным врачом Украины,

- пояснил начальник управления ГУ Госпродпотребслужбы Херсонщины Тарас Година-Арюпин.

Из-за карантинных ограничений страдают не только лагеря, но и другие заведения. К примеру, дельфинарий в Скадовске.

Директор дельфинария рассказал, что в апреле-мае в местный медицинский центр должны были приехать дети на реабилитацию, процедуры. Однако из-за карантинных ограничений этого не произошло. Теперь дирекция должна содержать работников и зверей, хоть дельфинарий и не работает.

Погода также не способствует летнему отдыху в 2020 году. В Скадовске пока не больше 18 градусов тепла и сильный ветер. Но на курортах уже появились первые смельчаки, которые купаются в Черном море.

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"Карантин-карантином, но здоровья нужно набираться. Если все время сидеть дома, то не думаю, что от этого мы не будем болеть и будем более здоровыми", – отметил отдыхающий из Днепропетровщины Максим.



Несмотря на погоду, отдыхающие уже купаются в Черном море / Скриншот с видео

Заметим, что в 2020 году Херсонщину посетили почти 4 миллиона туристов. Большинство из них отдыхали на морских курортах региона.

Что нужно знать об ограничениях на пляжах:

Люди, старше 60 лет, те, кто имеет хронические заболевания, должны воздержаться от походов на пляж и купания.

Необходимо держать дистанцию от других людей - не менее, чем на 2 метра.

Следует обязательно соблюдать правила личной гигиены.

Обслуживающий персонал должен использовать маску для лица, чтобы предотвратить передачу возбудителя.



Почему нужно соблюдать дистанцию / Инфографика 24 канала