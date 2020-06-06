У МОЗ заявили, що Київ і ще 6 регіонів досі не готові до наступного етапу послаблення карантину. Водночас, на півдні, де карантин таки послаблять, готуються до курортного сезону. З 10 червня уряд дозволив роботу пансіонатів. Щоправда, поки що дитячий відпочинок перебуває під забороною.

Журналісти 24 каналу перевірили, чи готові заклади та пляжі до курортного сезону на Херсонщині, і яких правил мають дотримуватися відпочивальники.

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Пансіонат "Енергія" на першій лінії у куротному місті Скадовськ на Чорному морі поки що працює в режимі готелю. Попри те, що заклад комунальний, у приміщенні всюди ремонти. Карантин змусив перелаштовуватися. Наприклад, оновили сервіс – відтепер є сімейні номери з кухнею.

Для тих, хто сам не готуватиме, модернізували загальну їдальню. Директор пансіонату Анатолій Керекелиця зазначив, що на лінії роздачі їжі встановили спеціальне скло між відвідувачами і працівниками кухні.



У пансіонаті "Енергія" встановили спеціальне скло в їдальні / Скриншот з відео

Крім цього, на вході у пансіонат всім відпочивальникам вимірюватимуть температуру. Працювати повноцінно заклад зможе з 10 червня.

Останні приготування до відкриття тривають в оздоровчому таборі Скадовська. Лише нещодавно на території встановили басейн. Керівниця закладу Людмила Шара розповіла, що у басейні встановлено спеціальне обладнання, яке очищає та дезінфікує воду. І наголосила на тому, що вода очищується за допомогою іонізаторів, тобто, дезінфікація відбувається з іонами срібла.

Втім купатимуться в басейні ще не скоро, адже у дитячих таборах це ще під суворою забороною.

Для того, щоб вони розраховували на якусь дату і почали функціонувати, потрібно мати окреме рішення уряду. Відповідно, і окремі рекомендації, які будуть розроблені і опубліковані головним державним санітарним лікарем України,

– пояснив начальник управління ГУ Держпродспоживслужби Херсонщини Тарас Година-Арюпін.

Через карантинні обмеження страждають не лише табори, а й інші заклади. До прикладу, дельфінарій у Скадовську.

Директор дельфінарію розповів, що у квітні-травні у місцевий медичний центр мали приїхати діти на реабілітацію, процедури. Однак через карантинні обмеження цього не відбулося. Наразі дирекція має утримувати працівників і звірів, хоч дельфінарій і не працює.

Погода також не сприяє літньому відпочинку у 2020 році. У Скадовську наразі не більше, ніж 18 градусів тепла і сильний вітер. Але на курортах вже з'явилися перші сміливці, які купаються у Чорному морі.

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"Карантин – карантином, але здоров'я потрібно набиратися. Якщо весь час сидіти вдома, то не думаю, що від цього ми не хворітимемо і будемо більш здоровими", – відзначив відпочивальник з Дніпропетровщини Максим.



Попри погоду, відпочивальники вже купаються в Чорному морі / Скриншот з відео

Зауважимо, що у 2020 році Херсонщину відвідали майже 4 мільйони туристів. Більшість з них відпочивали на морських курортах регіону.

Що потрібно знати про обмеження на пляжах:

Люди, віком від 60 років, ті, хто має хронічні захворювання, мають утриматися від походів на пляж та купання.

Необхідно тримати дистанції від інших людей – не менше, ніж на 2 метри.

Слід обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни.

Обслуговуючий персонал має використовувати маску для обличчя, щоб унеможливити передачу збудника.



Чому потрібно дотримуватися дистанції / Інфографіка 24 каналу