Отдых Сытника: почему директор НАБУ не выиграл дело в Апелляционном суде

Директор НАБУ Артем Сытник после рассмотрения дела в Апелляционном суде относительно своего отдыха обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

Артем Сытник в прямом эфире 24 канала рассказал, что за отдых он с друзьями заплатил и не было другого человека, который бы сделала это за них.

Интересно! Мы сейчас находимся в хорошей динамике, – Сытник о сотрудничестве НАБУ и САП

"Этот отдых, который я не скрывал, и где мы действительно были с друзьями – не был никакой элитный. Мы все эти расходы на его оплату поделили между собой, а в дальнейшем появился протокол. Интересно то, что было бы логично, если бы этот протокол составлял НАПК, а не полиция", – сообщил Сытник.

Директор НАБУ вспомнил, что протокол ему вручали даже не в НАБУ. Когда он возвращался из командировки из Харькова, то его автомобиль заблокировали на трассе и вручили протокол.

В дальнейшем я узнал, что председательствующий в первой инстанции это судья, который является фигурантом дела о получении взятки именно за определенный приговор, который он вынес. Мы об этом говорили, писали заявления об отводе, но, к сожалению, никакой реакции не было по этому поводу,

– рассказал Сытник.

"Также в Апелляции было давление на председательствующего со стороны органов внутренних дел", – добавил Сытник.



Артем Сытник

Он сообщил, что это произошло между заседаниями, когда председательствующий пытался разобраться в ситуации. По мнению Сытника, судья не хотел выносить решения, которое было бы выгодно определенным людям. Именно тогда из архива подняли одно из старых дел судьи и в дальнейшем из-за этого он взял самоотвод. В ходе рассмотрения постоянно было давление, поэтому сейчас директор НАБУ надеется на Европейский суд по правам человека.

О каком отдыхе идет речь?

Генрокуратура составила админпротоколы на Сытника за его отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области – там директор НАБУ отдыхал в элитном коттедже. Сначала СМИ сообщали, что там ему якобы оказывали различные услуги на сумму в 100 тысяч гривен.

Однако правоохранители после расследования установили, что речь идет о суммах в 10 и 15 тысяч гривен. Его якобы оплатили другие люди, а директор НАБУ не указал сумму в декларации.