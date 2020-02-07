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      Отдых Сытника: почему директор НАБУ не выиграл дело в Апелляционном суде

      19 Читати новину українською
      Артем Сытник / www.obozrevatel.com

      Директор НАБУ Артем Сытник после рассмотрения дела в Апелляционном суде относительно своего отдыха обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

      Артем Сытник в прямом эфире 24 канала рассказал, что за отдых он с друзьями заплатил и не было другого человека, который бы сделала это за них.

      Интересно! Мы сейчас находимся в хорошей динамике, – Сытник о сотрудничестве НАБУ и САП

      "Этот отдых, который я не скрывал, и где мы действительно были с друзьями – не был никакой элитный. Мы все эти расходы на его оплату поделили между собой, а в дальнейшем появился протокол. Интересно то, что было бы логично, если бы этот протокол составлял НАПК, а не полиция", – сообщил Сытник.

      Директор НАБУ вспомнил, что протокол ему вручали даже не в НАБУ. Когда он возвращался из командировки из Харькова, то его автомобиль заблокировали на трассе и вручили протокол.

      В дальнейшем я узнал, что председательствующий в первой инстанции это судья, который является фигурантом дела о получении взятки именно за определенный приговор, который он вынес. Мы об этом говорили, писали заявления об отводе, но, к сожалению, никакой реакции не было по этому поводу,
      – рассказал Сытник.

      "Также в Апелляции было давление на председательствующего со стороны органов внутренних дел", – добавил Сытник.

      Артем Ситник
      Артем Сытник

      Он сообщил, что это произошло между заседаниями, когда председательствующий пытался разобраться в ситуации. По мнению Сытника, судья не хотел выносить решения, которое было бы выгодно определенным людям. Именно тогда из архива подняли одно из старых дел судьи и в дальнейшем из-за этого он взял самоотвод. В ходе рассмотрения постоянно было давление, поэтому сейчас директор НАБУ надеется на Европейский суд по правам человека.

      О каком отдыхе идет речь?

      Генрокуратура составила админпротоколы на Сытника за его отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области – там директор НАБУ отдыхал в элитном коттедже. Сначала СМИ сообщали, что там ему якобы оказывали различные услуги на сумму в 100 тысяч гривен.

      Однако правоохранители после расследования установили, что речь идет о суммах в 10 и 15 тысяч гривен. Его якобы оплатили другие люди, а директор НАБУ не указал сумму в декларации.

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Новости Украины Апелляционний суд Киева НАПК Министерство внутренних дел Полиция НАБУ Артем Сытник
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