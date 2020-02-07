Мы сейчас находимся в хорошей динамике, – Сытник о сотрудничестве НАБУ и САП

Количество подозрений, которые НАБУ объявила за второе полугодие 2019 года, значительно превышает данные за 2018 год. Это произошло в результате ряда причин, в том числе и из-за тех законодательных инициатив, которые подал президент Украины в парламент. Соответственно, это облегчило работу Антикоррупционного бюро.

Сейчас в НАБУ совсем другие отношения и с Генеральной прокуратурой, и Службой безопасности Украины. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал первый директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Читайте также: Жаль идиотов: Аваков жестко ответил Сытнику из-за упреков о "деле рюкзаков"

7 февраля 2020 года состоялась презентация отчета о деятельности НАБУ и САП во втором полугодии 2019 года. Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий продемонстрировали полученные за пол года показатели работы.

Видео: НАБУ и САП отчитались о результатах работы

Руководитель НАБУ рассказал, что в этот период состоялась оживленная и конструктивная работа. После того, как в мае прошла встреча с президентом Зеленским, работа ведомства значительно ускорилась. Смена руководителя Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины дали возможность показать этот прогресс.

Те цифры, которые сегодня были озвучены, и объявленные производства были бы невозможны без участия прокуроров САП,

– отметил Артем Сытник.

Глава Национального антикоррупционного бюро отметил, что после майской встречи Владимира Зеленского с руководителями НАБУ и САП началось оживленное сотрудничество между этими государственными органами.



Встреча Зеленского с представителями НАБУ и САП

Артем Сытник подчеркнул важность того, что в Украине функционирует Антикоррупционный суд.

Есть надежды, что он в ближайшее время будет выносить те приговоры, которые уже ждут от нас пять лет,

– пояснил глава НАБУ.

Он рассказал, что в помещении Национального антикоррупционного бюро состоялось закрытое заседание Антикоррупционного комитета. Во время этого процесса Назар Холодницкий озвучил: как прокурор он надеется на то, что уже до конца года будет ориентировочно 100 приговоров по тем делам, которые направили в суд еще с 2016 года.