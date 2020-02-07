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      Мы сейчас находимся в хорошей динамике, – Сытник о сотрудничестве НАБУ и САП

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      Артем Сытник / 24 канал

      Количество подозрений, которые НАБУ объявила за второе полугодие 2019 года, значительно превышает данные за 2018 год. Это произошло в результате ряда причин, в том числе и из-за тех законодательных инициатив, которые подал президент Украины в парламент. Соответственно, это облегчило работу Антикоррупционного бюро.

      Сейчас в НАБУ совсем другие отношения и с Генеральной прокуратурой, и Службой безопасности Украины. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал первый директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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      7 февраля 2020 года состоялась презентация отчета о деятельности НАБУ и САП во втором полугодии 2019 года. Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий продемонстрировали полученные за пол года показатели работы.

      Видео: НАБУ и САП отчитались о результатах работы

      Руководитель НАБУ рассказал, что в этот период состоялась оживленная и конструктивная работа. После того, как в мае прошла встреча с президентом Зеленским, работа ведомства значительно ускорилась. Смена руководителя Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины дали возможность показать этот прогресс.

      Те цифры, которые сегодня были озвучены, и объявленные производства были бы невозможны без участия прокуроров САП,
      – отметил Артем Сытник.

      Глава Национального антикоррупционного бюро отметил, что после майской встречи Владимира Зеленского с руководителями НАБУ и САП началось оживленное сотрудничество между этими государственными органами.

      Зеленський НАБУ САП
      Встреча Зеленского с представителями НАБУ и САП

      Артем Сытник подчеркнул важность того, что в Украине функционирует Антикоррупционный суд.

      Есть надежды, что он в ближайшее время будет выносить те приговоры, которые уже ждут от нас пять лет,
      – пояснил глава НАБУ.

      Он рассказал, что в помещении Национального антикоррупционного бюро состоялось закрытое заседание Антикоррупционного комитета. Во время этого процесса Назар Холодницкий озвучил: как прокурор он надеется на то, что уже до конца года будет ориентировочно 100 приговоров по тем делам, которые направили в суд еще с 2016 года.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины НАБУ Артем Сытник Антикоррупционный суд Назар Холодницкий САП
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