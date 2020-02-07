Ми зараз перебуваємо в добрій динаміці, – Ситник про співпрацю НАБУ і САП

Кількість підозр, які НАБУ оголосила за друге півріччя 2019 року, значно перевищує дані за 2018 рік. Це відбулося внаслідок низки причин, зокрема і через ті законодавчі ініціативи, які подав президент України в парламент. Відповідно, це полегшило роботу Антикорупційного бюро.

Зараз у НАБУ зовсім інші відносини і з Генеральною прокуратурою, і Службою безпеки України.Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив перший директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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7 лютого 2020 року відбулася презентація звіту про діяльність НАБУ та САП у другому півріччі 2019 року. Артем Ситник та очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький продемонстрували отримані за пів року показники роботи.

Відео: НАБУ і САП відзвітували про результати роботи

Керівник НАБУ розповів, що в цей період відбулася жвава і конструктивна робота. Після того, як у травні пройшла зустріч із президентом Зеленським, робота відомства значно прискорилась.Зміна керівника Генпрокуратури, Служби Безпеки України дали можливість показати цей прогрес.

Ті цифри, які сьогодні були озвучені, і оголошені провадження були б неможливими без участі прокурорів САП,

– відзначив Артем Ситник.

Очільник Національного антикорупційного бюро зазначив, що після травневої зустрічі Володимира Зеленського із керівниками НАБУ та САП розпочалася пожвавлена співпраця між цими державними органами.



Зустріч Зеленського із представниками НАБУ та САП

Артем Ситник наголосив на важливості того, що в Україні функціонує Антикорупційний суд.

Є надії, що він найближчим часом буде виносити ті вироки, яких уже чекають від нас п'ять років,

– пояснив очільник НАБУ.

Він розповів, що в приміщенні Національного антикорупційного бюро відбулося закрите засідання Антикорупційного комітету. Під час цього процесу Назар Холодницький озвучив: як прокурор він сподівається на те, що вже до кінця року буде орієнтовно 100 вироків у тих справах, які направили в суд ще з 2016 року.