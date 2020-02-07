21:50
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Ми зараз перебуваємо в добрій динаміці, – Ситник про співпрацю НАБУ і САП

      92 Читать новость на русском
      Артем Ситник / 24 канал

      Кількість підозр, які НАБУ оголосила за друге півріччя 2019 року, значно перевищує дані за 2018 рік. Це відбулося внаслідок низки причин, зокрема і через ті законодавчі ініціативи, які подав президент України в парламент. Відповідно, це полегшило роботу Антикорупційного бюро.

      Зараз у НАБУ зовсім інші відносини і з Генеральною прокуратурою, і Службою безпеки України.Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив перший директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

      Читайте також: Шкода ідіотів: Аваков жорстко відповів Ситнику через закиди про "справу рюкзаків"

      7 лютого 2020 року відбулася презентація звіту про діяльність НАБУ та САП у другому півріччі 2019 року. Артем Ситник та очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький продемонстрували отримані за пів року показники роботи.

      Відео: НАБУ і САП відзвітували про результати роботи

      Керівник НАБУ розповів, що в цей період відбулася жвава і конструктивна робота. Після того, як у травні пройшла зустріч із президентом Зеленським, робота відомства значно прискорилась.Зміна керівника Генпрокуратури, Служби Безпеки України дали можливість показати цей прогрес.

      Ті цифри, які сьогодні були озвучені, і оголошені провадження були б неможливими без участі прокурорів САП,
      – відзначив Артем Ситник.

      Очільник Національного антикорупційного бюро зазначив, що після травневої зустрічі Володимира Зеленського із керівниками НАБУ та САП розпочалася пожвавлена співпраця між цими державними органами.

      Зеленський НАБУ САП
      Зустріч Зеленського із представниками НАБУ та САП

      Артем Ситник наголосив на важливості того, що в Україні функціонує Антикорупційний суд.

      Є надії, що він найближчим часом буде виносити ті вироки, яких уже чекають від нас п'ять років,
      – пояснив очільник НАБУ.

      Він розповів, що в приміщенні Національного антикорупційного бюро відбулося закрите засідання Антикорупційного комітету. Під час цього процесу Назар Холодницький озвучив: як прокурор він сподівається на те, що вже до кінця року буде орієнтовно 100 вироків у тих справах, які направили в суд ще з 2016 року.

      В Україні масово закривають школи на карантин: список областей та шкіл
      сьогодні
      9195
      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України НАБУ САП Назар Холодницький Артем Ситник Антикорупційний суд
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Бандитські розбірки націоналістів: чому бізнесові суперечки стали частиною національної ідеї
      Дмитро Гнап 908
      сьогодні , 18:00 Війна між Коломойським і Зеленським: якими можуть бути наслідки для України
      Антон Голобородько 2148
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      602
      сьогодні , 18:53 Настінні широкі електрокаміни: перевага, відмінність та функції
      237
      сьогодні , 17:30 Куратор бойовиків на Донбасі Сурков пішов зі служби: що це означає для України
      Віталій Дейнега 789
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук