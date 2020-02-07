Відпочинок Ситника: чому директор НАБУ не виграв справу в Апеляційному суді

Директор НАБУ Артем Ситник після розгляду справи в Апеляційному суді щодо свого відпочинку оскаржуватиме рішення в Європейському суді з прав людини.

Артем Ситник у прямому ефірі 24 каналу розповів, що за відпочинок він з друзями заплатив й не було іншої людини, яка б зробила це за них.

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"Цей відпочинок, який я не приховував, і де ми дійсно були з друзями – не був ніякий елітний. Ми ці всі витрати на його оплату поділили між собою, а надалі з’явився протокол. Цікаво те, що було б логічно, якби цей протокол складав НАЗК, а не поліція", – повідомив Ситник.

Директор НАБУ пригадав, що протокол йому вручали навіть не в НАБУ. Коли він повертався з відрядження із Харкова, то його автомобіль заблокували на трасі й вручили протокол.

Надалі я дізнався, що головуючий в першій інстанції це суддя, який є фігурантом справи про отримання хабаря саме за певний вирок, який він виніс. Ми про це говорили, писали заяви про відвід, але, на жаль, ніякої реакції не було з цього приводу,

– розповів Ситник.

"Так само в Апеляції був тиск на головуючого збоку органів внутрішніх справ", – додав Ситник.



Артем Ситник

Він повідомив, що це сталося між засіданнями, коли головуючий намагався розібратися в ситуації. На думку, Ситника, суддя не хотів виносити рішення, яке було б вигідне певним людям. Саме тоді з архіву підняли одну зі старих справ судді й надалі через це він взяв самовідвід. В ході розгляду постійно був тиск, тому зараз директор НАБУ сподівається на Європейський суд з прав людини.

Про який відпочинок мовиться?

Генрокуратура склала адмінпротоколи на Ситника через його відпочинок у мисливському господарстві на Рівненщині – там директор НАБУ відпочивав у елітному котеджі. Спочатку ЗМІ повідомляли, що там йому нібито надавали різні послуги на суму в 100 тисяч гривень.

Однак згодом правоохоронці після розслідування встановили, що мова йде про суми у 10 і 15 тисяч гривень. Його нібито оплатили інші люди, а директор НАБУ не вказав суму у декларації.