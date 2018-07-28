Отдыхающие застряли на Обиточной косе у Приморска
Спасатели эвакуировали 20 автомобилей с отдыхающими из Обиточной косы на Азовском море, которую размыло ливнем.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.
Из-за размывания косы отрезанными от суши оказались около 70 отдыхающих и 30 автомобилей.
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Барышев добавил, что спасатели проводят мониторинг ситуации на косе и готовы прийти на помощь отдыхающим в случае ухудшения ситуации.
По данным метеорологов, дождливая погода в регионе может продолжаться еще сутки.
Источник: 24 Канал
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