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Відпочивальники застрягли на Обитічній косі біля Приморська

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Обитічна коса
Обитічна коса / Карти Google

Рятувальники евакуювали 20 автомобілів з відпочивальниками з Обитічної коси на Азовському морі, яку розмило зливою.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника Головного управління ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева.

Через розмивання коси відрізаними від суші виявилися близько 70 відпочивальників та 30 автомобілів.

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Баришев додав, що рятувальники проводять моніторинг ситуації на косі та готові прийти на допомогу відпочивальникам у випадку погіршення ситуації.

За даними метеорологів, дощова погода в регіоні може тривати ще добу.

Теги: Новини Запоріжжя відпочинок ДСНС Негода в Україні Новини України
Джерело: 24 Канал
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