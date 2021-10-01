Отец – боевик, паспорта нет: опубликовали допрос террориста-беглеца, который сдался ВСУ

На позиции украинских военных 29 сентября пришел боевик с автоматом. Оказалось, что его отец до сих пор служит на оккупантов, а сам беглец родился и вырос в подконтрольной Украине Попасной.

Видео его допроса опубликовали в СБУ. Боевик рассказывает о своей жизни и о том, как оказался в рядах террористов.

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"Отец – там"

Боевик рассказал, что служил в так называемом "6 отдельном мотострелковом полку народной милиции ЛНР". Его часть находилась в поселке Стаханов. Он занимался ремонтом техники, перегоном с позиции на полигон, и свой первый контракт с оккупантами подписал в 2016 году.

Сам он родом из Попасной, которая находится под контролем украинских военных. Оказалось, что с матерью он не живет с 11 лет, а его отец – боевик. Он служил вместе с сыном в одной роте.

Когда началась война, он сбежал на оккупированные территории и все время был там. Его потянул отец, служивший в так называемом "ополчении".

Паспортов у боевика нет

Парень рассказал, что у него нет никакого паспорта. По его словам, когда сбежал из Украины, ему было только 15 лет и документ он не получил. В то же время российским паспортом он не обзавелся.

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"Час шел. Было страшно"

Позицию оккупантов боевик покинул около 7 вечера. К украинским военным он шел больше часа. На вопросы следователей, не боялся ли мин, он ответил, что "Было страшно".

Что боевик рассказывал о себе раньше