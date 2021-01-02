Отец премьер-министра Великобритании сообщил о своем желании получить французское гражданство. Во Франции уже отреагировали на заявление 80-летнего Стэнли Джонсона.

В правительстве страны "пролили благоприятный свет" на его желание. А также отметили, что оно, в частности, свидетельствует о том, насколько британцы привязаны к Европейскому Союзу, пишет Bloomberg.

Ранее Анти-Brexit: отец премьер-министра Британии хочет стать гражданином Франции

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон назвал заявление о получении гражданства символом устойчивых британских настроений в отношении Европы.

Если отец Джонсона хочет стать гражданином Франции и имеет на это право, если он хочет остаться европейским гражданином, мы это рассмотрим,

– заверил Бон.

"Для меня это является своеобразным признаком того, что многие британцы по-разному все еще любят Европу", – подчеркнул французский министр.

Почему Джонсон хочет сменить гражданство

80-летний Стэнли Джонсон принадлежал к Консервативной партии в британском парламенте. Также он – бывший член Европарламента. В 2016 году на референдуме он не поддержал решение о выходе Великобритании из ЕС.

Справка. Французское гражданство обеспечило бы старшему Джонсону много прав, которое сейчас потеряли другие британцы. Например, возможность свободно путешествовать и жить во всех 27 странах ЕС.

В четверг, 31 декабря, Стэнли Джонсон сообщил телеканалу RTL, что находится в процессе "возвращения своей французской идентичности".

Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции. Ее мать была полностью француженкой, как и ее дедушка. Итак, для меня это вопрос возвращения того, что я уже имею

– отметил Джонсон-старший.

"Я всегда буду европейцем. Это точно. Вы не можете сказать англичанам, что они не европейцы. Европа – это всегда больше, чем общий рынок, больше, чем Европейский Союз", – добавил он.