Батько прем'єр-міністра Великої Британії повідомив про своє бажання отримати французьке громадянство. У Франції вже відреагували на заяву 80-річного Стенлі Джонсона.

В уряді країни "пролили сприятливе світло" на його бажання. А також наголосили, що воно, зокрема, свідчить про те, наскільки британці є прив'язаними до Європейського Союзу, пише Bloomberg.

Раніше Анти-Brexit: Батько прем'єр-міністра Британії хоче стати громадянином Франції

Міністр з питань європейських справ Франції Клеман Бон назвав заяву про отримання громадянства символом стійких британських настроїв щодо Європи.

Якщо батько Джонсона хоче стати громадянином Франції й має на це право, якщо він хоче залишитися європейським громадянином, ми це розглянемо,

– запевнив Бон.

"Для мене це є своєрідною ознакою того, що чимало британців по-різному все ще люблять Європу", – підкреслив французький урядовець.

Чому Джонсон хоче змінити громадянство

80-річний Стенлі Джонсон належав до Консервативної партії у британському парламенті. Також він – колишній член Європарламенту. У 2016 році на референдумі він не підтримав рішення про вихід Великої Британії з ЄС.

Довідка. Французьке громадянство забезпечило б старшому Джонсону чимало прав, які зараз втратили інші британці. Наприклад, можливість вільно подорожувати та жити в усіх 27 країнах ЄС.

У четвер, 31 грудня, Стенлі Джонсон повідомив телеканалу RTL, що перебуває у процесі "повернення своєї французької ідентичності".

Якщо я правильно розумію, я француз. Моя мати народилася у Франції. Її мати була повністю француженкою, як і її дідусь. Отже, для мене це питання повернення того, що я вже маю,

– наголосив Джонсон-старший.

"Я завжди буду європейцем. Це точно. Ви не можете сказати англійцям, що вони не європейці. Європа – це завжди більше, ніж спільний ринок, більше, ніж Європейський Союз", – додав він.