Анти-Brexit: Батько прем'єр-міністра Британії хоче стати громадянином Франції
Батько прем'єр-міністра Великої Британії сенсаційно заявив, що хоче стати громадянином Франції. У такий спосіб Стенлі Джонсон планує підтримувати зв'язки з Євросоюзом.
Стенлі Джонсон вважає себе європейцем
80-річний чоловік заявив, що він – француз. Про це інформує видання Politico.
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Моя мати народилася у Франції, її мати була повністю француженкою, як і її дід. Так що для мене це означає повернути те, що у мене вже є. І це мене дуже радує,
– сказав Стенлі Джонсон.
Батько Бориса Джонсона наголосив, що навіть після Brexit він залишається європейцем. Те саме можна сказати і про решту британців.
Стенлі Джонсон раніше був депутатом Європарламенту
Зазначимо, що раніше Стенлі Джонсон виступав проти виходу Великої Британії з Євросоюз. Згодом колишній депутат Європарламенту та працівник Єврокомісії свою думку змінив.
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