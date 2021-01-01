Батько прем'єр-міністра Великої Британії сенсаційно заявив, що хоче стати громадянином Франції. У такий спосіб Стенлі Джонсон планує підтримувати зв'язки з Євросоюзом.

Стенлі Джонсон вважає себе європейцем

80-річний чоловік заявив, що він – француз. Про це інформує видання Politico.

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Моя мати народилася у Франції, її мати була повністю француженкою, як і її дід. Так що для мене це означає повернути те, що у мене вже є. І це мене дуже радує,

– сказав Стенлі Джонсон.

Батько Бориса Джонсона наголосив, що навіть після Brexit він залишається європейцем. Те саме можна сказати і про решту британців.

Стенлі Джонсон раніше був депутатом Європарламенту

Зазначимо, що раніше Стенлі Джонсон виступав проти виходу Великої Британії з Євросоюз. Згодом колишній депутат Європарламенту та працівник Єврокомісії свою думку змінив.

Зверніть увагу! 1 січня 2021 року завершується вихід Британії з Євросоюзу. Наприкінці грудня Лондон та Брюссель погодили історичну торговельну угоду, яка регламентує відносини між ними після Brexit.