Отец премьер-министра Великобритании сенсационно заявил, что хочет стать гражданином Франции. Таким образом Стэнли Джонсон планирует поддерживать связи с Евросоюзом.

Стэнли Джонсон считает себя европейцем

80-летний мужчина заявил, что он – француз. Об этом информирует издание Politico.

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Моя мать родилась во Франции, ее мать была полностью француженкой, как и ее дед. Так что для меня это значит вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует,

– сказал Стэнли Джонсон.

Отец Бориса Джонсона подчеркнул, что даже после Brexit он остается европейцем. То же самое можно сказать и об остальных британцах.

Стэнли Джонсон ранее был депутатом Европарламента

Отметим, что ранее Стэнли Джонсон выступал против выхода Великобритании из Евросоюза. Впоследствии бывший депутат Европарламента и работник Еврокомиссии свое мнение изменил.

Обратите внимание! 1 января 2021 года завершается выход Британии из Евросоюза. В конце декабря Лондон и Брюссель согласовали историческое торговое соглашение, регламентирующее отношения между ними после Brexit.