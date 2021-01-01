Анти-Brexit: отец премьер-министра Британии хочет стать гражданином Франции
Отец премьер-министра Великобритании сенсационно заявил, что хочет стать гражданином Франции. Таким образом Стэнли Джонсон планирует поддерживать связи с Евросоюзом.
Стэнли Джонсон считает себя европейцем
80-летний мужчина заявил, что он – француз. Об этом информирует издание Politico.
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Моя мать родилась во Франции, ее мать была полностью француженкой, как и ее дед. Так что для меня это значит вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует,
– сказал Стэнли Джонсон.
Отец Бориса Джонсона подчеркнул, что даже после Brexit он остается европейцем. То же самое можно сказать и об остальных британцах.
Стэнли Джонсон ранее был депутатом Европарламента
Отметим, что ранее Стэнли Джонсон выступал против выхода Великобритании из Евросоюза. Впоследствии бывший депутат Европарламента и работник Еврокомиссии свое мнение изменил.
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