Об этом сообщил политический эксперт Валерий Клочок в эфире телеканала “Прямой“.
Отец Дубревского работал в институте физического воспитания в оккупированном Донецке. Заведение сейчас под контролем так называемой ДНР. После того, как РФ оккупировала восток, он еще и работал ректором,
– сообщил эксперт.
Он добавил, что Алексей Дубревский человек из окружения олигарха Рината Ахметова.
“Новый министр инфраструктуры Кубраков пролоббировал на должность гендиректора аэропорта "Борисполь" человека Ахметова. В 2012-2014 он работал коммерческим директором контролируемого соратником Януковича Б. Колесниковым Донецкого аэропорта. Родная сестра жены Дубревского Лебедева – директора по капитальному строительству “Запорожстали”, который принадлежит “Метинвесту” Рината Ахметова”, – пояснил он.
Отец работал в университете под оккупантами
Портал "Дій – Запоріжжя" писал, что отец Алексея Дубревского Юрий Дубревский после начала войны остался на оккупированной территории и возглавлял Донецкий институт физической культуры и спорта.
Сейчас он заведующий кафедрой циклических видов спорта так называемого "Донецкого национального университета". Напомним, что после начала войны украинский университет переехал в Винницу и получил название Донецкий национальный университет имени Стуса. Часть преподавателей и студентов осталась в Донецке под наблюдением оккупантов.
Что известно об Алексее Дубревском
- В разные годы он работал в немецкой компании Lufthansa, а также в аэропорту Донецка и аэропорту Рас-эль-Хайма в ОАЭ.
- Последние 2 года Дубревский возглавлял Международный аэропорт Запорожье.
- Согласно декларации Дубревского, ему и членам его семьи принадлежит три квартиры в оккупированном Донецке.
- В 2020 году зарплата Дубревского на должности директора аэропорта Запорожье составила 511 тысяч гривен (это около 42 тысяч гривен в месяц).
- Дубревский также задекларировал 80 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 108 тысяч гривен наличных.
- Медиаплатформа Forpost писала, что Дубревский в должности и.о. директора запорожского аэропорта работал в интересах экс-главы металлургического комбината Запорожсталь (контролирует Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского) Ростислава Шурмы и бывшего финдиректора комбината Руслана Божко.
- Якобы обслуживанием самолетов и грузовыми перевозками в аэропорту занимаются связанные с ними фирмы.
- Кроме того, отмечалось, что жена Дубревского Елена – родная сестра жены директора Запорожстали по капстроительству Алексея Лебедева.