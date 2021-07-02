Про це повідомив політичний експерт Валерій Клочок в ефірі телеканалу "Прямий".
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Батько Дубревського працював в інституті фізичного виховання в окупованому Донецьку. Заклад зараз під контролем так званої ДНР. Після того, як Росія окупувала Схід, він ще й працював ректором, – повідомив експерт.
Він додав, що Олексій Дубревський людина з оточення олігарха Ріната Ахметова.
"Новий міністр інфраструктури Кубраков пролобіював на посаду гендиректора аеропорту "Бориспіль" людину Ахметова. У 2012-2014 він працював комерційним директором контрольованого соратником Януковича Борисом Колесніковим Донецького аеропорту.
Рідна сестра дружини Дубревського Лебедєва – директора з капітального будівництва "Запоріжсталі", який належить "Метінвесту" Ріната Ахметова", – пояснив він.
Батько працював в університеті під окупантами
Портал "Дій – Запоріжжя" писав, що батько Олексія Дубревського Юрій Дубревський після початку війни залишився на окупованій території і очолював Донецький інститут фізичної культури і спорту.
Зараз він завідувач кафедри циклічних видів спорту так званого "Донецького національного університету". Нагадаємо, що після початку війни український університет переїхав до Вінниці та отримав назву Донецький національний університет імені Стуса. Частина викладачів та студентів залишилася в Донецьку під наглядом окупантів.
Що відомо про Олексія Дубревського
- У різні роки він працював у німецькій компанії Lufthansa, а також у аеропорту Донецька та аеропорту Рас-Ель-Хайма в ОАЕ.
- Останні 2 роки Дубревський очолював Міжнародний аеропорт Запоріжжя.
- Згідно з декларацією Дубревського, йому та членам його сім'ї належить три квартири в окупованому Донецьку.
- У 2020 році зарплата Дубревського на посаді директора аеропорту Запоріжжя склала 511 тисяч гривень (це близько 42 тисяч гривень на місяць).
- Дубревський також задекларував 80 тисяч доларів, 10 тисяч євро та 108 тисяч гривень готівки.
- Медіаплатформа Forpost писала, що Дубревський на посаді в.о. директора запорізького аеропорту працював в інтересах ексголови металургійного комбінату Запоріжсталь (контролює Метінвест Ріната Ахметова і Вадима Новинського) Ростислава Шурми та колишнього фіндиректора комбінату Руслана Божка.
- Нібито обслуговуванням літаків і вантажними перевезеннями в аеропорту займаються пов’язані з ними фірми.
- Крім того, зазначалося, що дружина Дубревського Олена — рідна сестра дружини директора Запоріжсталі з капбудівництва Олексія Лебедєва.