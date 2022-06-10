Отец с сыновьями уничтожают оккупантов в рядах ВСУ
Один из таких примеров привели в Министерстве обороны Украины. Отец с сыновьями уничтожает российских захватчиков в рядах Вооруженных Сил Украины.
Главное У россиян нет успеха в Северодонецке, наступление возле Воздвиженки: основное за 107 день войны
Так, когда началась полномасштабная война России против Украины, братья с позывными "Вьюн" и "Чечен" стали на защиту своей Родины. Отец, узнав, что оба сына на фронте, присоединился к ним – сказал, что не будет отлеживаться.
Сыновья воюют, а я что буду дома отлеживаться? Отцу без сыновей нельзя. Украина – моя Родина. Никакой российской твари не позволено сюда заходить!
– сказал мужчина.
Это один из примеров, когда на фронт отправилась вся семья, чтобы одержать победу и обеспечить нам счастливое будущее.
Потери врага по состоянию на 10 июня
Украинские защитники и защитницы каждый день только и делают, что приближают нашу победу. Они делают это и ликвидируя оккупантов и их технику в частности. Так, только за минувшие сутки наши отважные воины уничтожили 200 оккупантов, а на войне против Украины погибли уже 31 900 российских военных. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники:
- танков – 1 409 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 450 единиц,
- артиллерийских систем – 712 единиц,
- РСЗО – 222 единицы,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,
- крылатых ракет – 125 единиц,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 438 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.
По данным Генерального штаба ВСУ, наибольшие потери враги понесли на Харьковском и Бахмутском направлениях фронта.
При этом в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются на разных направлениях, оценить ситуацию потерь врага точно невозможно.
ВСУ фактически уничтожили целую бригаду россиян
Украинские воины продолжают защищать нашу землю от российских захватчиков. За более чем 3 месяца полномасштабной войны украинские воины фактически уничтожили почти весь личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Речь идет о примерно 800 погибших и около 400 раненых.
Это может вас заинтересовать – ВСУ уже продвинулись дальше, чем советские войска за 2 года Второй мировой войны: смотрите видео