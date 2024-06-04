Инцидент произошел 2 июня 2024 года. Отец Иоанн (Лях), который был за рулем авто Ford Focus, едва говорил с правоохранителями. Анализируя видео, можно предположить, что он был пьяным, пишет 24 Канал.
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УПЦ МП открестилась от отца
После огласки инцидента на сайте Мукачевской епархии УПЦ МП опубликовали заявление. В частности, там открестились от священника.
Протоиерей Иоанн Лях не является штатным клириком Мукачевской епархии. Пять лет назад, указанный священнослужитель, был почислен за штат без права занимать должность настоятеля любого прихода,
– заявили в УПЦ МП.
Там объяснили, что, ввиду "поведения заштатного священника, который нарушил нормы морали и канонического права" управляющий архиерей Мукачевской епархии запретил проводить богослужения Иоанну Ляху.
Отец Иоанн назвал заявление в отношении него "чудом"
В комментарии изданию "Обозреватель" отец Иоанн с такой же дикцией, как и на видео после аварии, заявил, что у него "просто автомобиль перегрелся, поэтому так получилось", а правоохранители стали к нему придираться и все преувеличили.
Заявление о том, что меня 5 лет назад вывели за штат, стало для меня чудом. Для меня это большое чудо. О том, что меня запретят в служении, мне никто не объяснял, я сам это только что увидел,
– заявил священник.
Отец Иоанн также сказал, что он уже давно второй священник в церкви пророка Ильи в Ужгороде. Именно оттуда он ехал в воскресенье. Относительно своих планов, то заверил, что потихоньку будет служить и в дальнейшем.
"Пойду к владыке, митрополиту Федору Мукачевскому и Ужгородскому, извинюсь, поклонюсь. От него зависит, благословит ли он меня", – говорит отец Иоанн.
Он также рассказал, что:
- учился в семинарии в Луганске, где прослужил год и после завершения обучения вернулся домой – на Закарпатье,
- родом из Иршавы,
- 15 лет служил в селе Люта,
- потом перевелся в Ужгород.
В селе Люта об отце плохого не говорят. Уверяют, что он не пьянствовал и никогда людям не отказывал.
Видео мы уже видели, для нас это удивительно. Но каждый человек спотыкается. Не надо было его позорить и выставлять все это на всеобщее обозрение, что он пьян и сквернословит, бывает такое. Тем более, что у него несколько лет назад умерла жена, а сын служит, сейчас в отпуске,
– рассказал житель села.
Также в селе рассказали, что когда отец у них служил, то его сын был причастен к уголовному делу, связанной с дракой, однако проходил свидетелем.
Коротко об аварии с участием священника
- Представитель патрульной полиции Закарпатья Эрнест Завадский рассказал 24 Каналу, что в центре Ужгорода нетрезвый мужчина въехал на своей машине на пешеходную часть вблизи жилого дома.
- Он через бордюр с проезжей части заехал на тротуар, а именно – на пешеходную часть. Из-за этого на священника составили 3 протокола: по статье 124 о нарушении правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортного средства, по статье 126 об управлении транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления или не предъявило их, по статье 130 – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
- Полиция объяснила, что отец отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения, его водительское удостоверение изъяли. Транспорт на штрафплощадку не забирали.