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      Отец действующего министра обороны будет разрабатывать недра на Луганщине

      51 Читати новину українською
      Андрей Загороднюк, министр обороны правительства Гончарука
      Андрей Загороднюк, министр обороны правительства Гончарука / censor.net

      Геологу и бизнесмену Павлу Загороднюку принадлежит большинство акций ООО "Надра Карбон". Именно это предприятие выиграло специальное разрешение на разработку Западнотокарско-Краснянской нефтегазовой площади на Луганщине. Примечательно, что Павел Загороднюк – отец действующего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

      О выигранном предприятием "Надра Карбон" тендере свидетельствуют данные в системе ProZorro.Sale. 30 октября "Надра Карбон" предложила за лицензию 1 миллион 651 тысячу 300 гривен, а вот конкуренты (ООО "Дашава") остановились на 1,5 миллионах.

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      "Надра Карбон" получит участок недр на Луганщине, чтобы геологически исследовать, а впоследствии организовать там исследовательско-промышленную разработку на 20 лет. Ресурсы природного газа на Западнотокарско-Краснянском участке оценивается в 0,9 миллиарда кубических метров.

      Важно: с 24 октября 2018 года продажу лицензий и специальных разрешений на пользование недрами осуществляют только через электронные торги.

      61% "Надра Карбон" принадлежит зарегистрированному на Кипре  Tutkovsky plc Павла Загороднюка, 20% Игорю Толочко, а 19% – Владимиру Безвинному.

      Почему СМИ акцентируют внимание на Загороднюках?29 августа парламент утвердил Андрея Загороднюка на должность министра обороны. Перед этим он был внештатным советником президента Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", а еще и руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

      Загороднюк имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С начала войны на Донбассе возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам буржуйки и кареты "скорой", которые делали из бронированных инкассаторских авто.

      Несмотря на это, после назначения Андрея Загороднюка министром обороны ряд СМИ связал это с тем, что его отец работает в наблюдательном совете "Укрнафты", значительный процент акций которой принадлежат структурам олигарха Игоря Коломойского.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Газ Рынок газа Новости Луганска Андрей Загороднюк ProZorro Деньги
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