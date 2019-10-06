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      Теперь еще более ProZorrо: какие появились нововведения в публичных закупках

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      Систему электронных закупок решили обновить, чтобы исключить махинации. Потому что государственные учреждения и свои поставщики за два года ее существования сумели разработать не одну схему присвоения бюджетных средств. Из трех тысяч тендеров, которые открываются ежедневно, часть недобропорядочные.

      Зимние маскировочные халаты для Вооруженных сил шьет компания "Текстиль-контакт". Они выиграли тендеры министерства обороны. Заказы размещают на платформе ProZorro.

      Читайте также: Путем махинаций на ProZorro чиновница нанесла ущерб в 700 000 гривен: в чем суть схемы

      "Нужно получить заключение от Министра обороны. Они проверяют каждый стежок. Плюс еще проводят испытания на ткани верха, на фурнитуре", – директор департамента смешанных тканей "Текстиль-Контакт" Андрей Примак.

      Руководитель фирмы рассказал, что продажи государству это 15% их ежегодного дохода. Продают от брезента для "Энергоатома" до тканей для костюмов Национальной опере. Однако сталкиваются с трудностями, ведь заказчики часто прописывают странные требования, будто под "своего" поставщика.

      Заказчики научились так составлять тендерную документацию, что она выглядит, как квест. Где нужно искать и находить какие-то подводные камни,
      – пояснил учредитель группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

      Обжаловать такие подозрительные тендеры сейчас сложно, потому что заказчики его сразу закрывают, чтобы скрыть схему. Теперь же споры будут доводить до конца. Это одно из нововведений, которое прописано в принятом законе о публичных закупках.

      "Только те жалобы, которые будут оплачены, будут попадать в Антимонопольный и рассматриваться. Это снимет определенное напряжение. Если жалобщик докажет, что его жалоба обоснована, ему будут эти деньги возвращаться", – сообщила заместитель директора Департамента закупок Минэкономики Наталья Шимко.

      Наталія Шимко
      Наталья Шимко с корреспонденткой 24 канала

      Контракты от 50 до 200 тысяч можно было проводить и без конкурса и на этом злоупотребляли. Теперь же этот порог снизили.

      Снижение порога закупок до 50 тысяч гривен и введение обязательной отчетности в системе ProZorro за все закупки от 0 гривен,
      – добавила народный депутат "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

      Больше закупок – морока для госучреждений. Центральные закупочные организации сами профессионально проверять документы поставщиков и внесут их в каталог – ProZorro Маркет.

      Надежда Бегун – эксперт по закупкам, которая теперь в обновленной команде "Укроборонпрома". Надеется, что это поможет открыть закупки всей сотни предприятий концерна.

      Надія Бігун
      Надежда Бегун

      "Когда уже Центральные закупочные организации провели предквалификацию товаров в каталоге и упростили выбор товара из каталога – это инструмент. Который будет не только делать закупки прозрачными и открывать рынок, но и экономить время заказчиков", – сообщила директор Департамента закупок Укроборонпрома Надежда Бегун.

      На платформе онлайн-аукционов теперь будут выявлять аномально низкую цену. Таких поставщиков будет проверять Государственная аудиторская служба. "Сейчас есть штраф до 170 тысяч гривен на каждое такое нарушение. Ты заключил договор вне ProZorro, ты отлыниваешь от проведения тендера, твой руководитель будет платить за это штраф", – сообщил координатор DOZORRO Иван Лахтионов.

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      Разработчики признают, что обновленный закон больше выгоден поставщикам, чтобы поощрить больше продавать государству. Но и он полностью не защищает от коррупции. Главный способ ее сдержать – наказывать нарушителей.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Деньги Укроборонпром ProZorro
      Источник: 24 канал
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