Путем махинаций на ProZorro чиновница нанесла ущерб в 700 000 гривен: в чем суть схемы

Одной из заместителей городского головы Житомира, начальницы управления с доступом к бюджетным деньгам, сообщили о подозрении. Следователи обнаружили, что своими действиями чиновница нанесла ущерб государству на 700 тысяч гривен.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что подозреваемая чиновница заключила с победителем публичных закупок (ProZorro) заранее убыточный тендер. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Определенная коммерческая структура при осуществлении тендера предложила цену лота с одинаковыми техническими характеристиками значительно выше предложения других участников. Несмотря на это, договор заключили именно с этой коммерческой структурой.

Таким образом, как пояснили в полиции, заместитель городского головы в процессе конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств. А это привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тысяч гривен.

Теперь чиновницу обвиняют в служебной халатности. Статья Уголовного кодекса Украины относительно такого правонарушения предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Конечно, в случае соответствующего решения суда и признания виновной, чиновница может заплатить и штраф: от 250 до 750 необлагаемых минимумов (от 4 тысяч 250 до 12 тысяч 750 гривен).

Других деталей дела полиция не сообщила – пока идет следствие. Тем временем на сайте Житомирского горсовета можно увидеть информацию, что у городского головы есть четыре заместителя, среди которых женщин – две.