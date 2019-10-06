Тепер ще ProZorrіше: які з'явилися нововведеня у публічних закупівлях

Систему електронних закупівель вирішили оновити, аби унеможливити махінації. Бо державні установи і свої" постачальники за два роки її існування зуміли розробити не одну схему присвоєння бюджетних коштів. Із трьох тисяч тендерів, які відкриваються щодня, частина недоброчесні.

Зимові маскувальні халати для Збройних сил шиє компанія "Текстиль-контакт". Вони виграли тендери міністерства оборони. Замовлення розміщують на платформі ProZorro.

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"Потрібно отримати висновок від Міністра оборони. Вони перевіряють кожну стібку. Плюс ще проводять випробування на тканині верху, на фурнітурі", – директор департаменту мішаних тканин "Текстиль-Контакт" Андрій Примак.

Керівник фірми розповів, що продажі державі це 15% їхнього щорічного прибутку. Продають від брезенту для "Енергоатому" до тканин для костюмів Національній опері. Проте стикаються із труднощами, адже замовники часто прописують дивні вимоги, ніби під "свого" постачальника.

Замовники навчилися так складати тендерну документацію, що вона виглядає, як квест. Де потрібно шукати й знаходити якісь підводні каміння,

– пояснив засновник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський.

Оскаржити такі підозрілі тендери зараз складно, бо замовники його одразу закривають, аби приховати схему. Тепер же спори доводитимуть до кінця. Це одне з нововведень, яке прописане в ухваленому законі про публічні закупівлі.

"Тільки ті скарги, які будуть оплачені, будуть потрапляти до Антимонопольного і розглядатися. Це зніме певну напругу. Якщо скаржник доведе, що його скарга обґрунтована, йому будуть ці кошти повертатися", – повідомила заступниця директора Департаменту закупівель Мінекономіки Наталія Шимко.



Наталія Шимко з кореспонденткою 24 каналу

Контракти від 50 до 200 тисяч можна було проводити й без конкурсу й на цьому зловживали. Тепер же цей поріг знизили.

Зниження порогу закупівель до 50 тисяч гривень та запровадження обов'язкового звітування в системі ProZorro за усі закупівлі від 0 гривень,

– додала народна депутатка "Слуги народу" Роксолана Підласа.

Більше закупівель – морока для держустанов. Центральні закупівельні організації самі фахово перевірятимуть документи постачальників і заноситимуть їх у каталог – ProZorro Маркет.

Надія Бігун – експертка із закупівель, яка тепер в оновленій команді "Укроборонпрому". Сподівається, що це допоможе відкрити закупівлі усієї сотні підприємств концерну.



Надія Бігун

"Коли вже Центральні закупівельні організації провели передкваліфікацію товарів у каталог і спростили вибір товару з каталогу – це є інструмент. Який буде не тільки робити закупівлі прозорими й відкривати ринок, а й економити час замовників", – повідомила директорка Департаменту закупівель "Укроборонпрому" Надія Бігун.

На платформі онлайн-аукціонів тепер будуть виявляти аномально низьку ціну. Таких постачальників перевірятиме Державна аудиторська служба. "Зараз є штраф до 170 тисяч гривень на кожне таке порушення. Ти уклав договорів поза межами ProZorro, ти ухиляєшся від проведення тендеру, твій керівника буде платити за це штраф", – повідомив координатор Dozorro Іван Лахтіонов.

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Розробники визнають, що оновлений закон більше вигідний постачальникам, аби заохотити більше продавати державі. Але і він повністю не убезпечує від корупції. Головний спосіб її стримати – карати порушників.