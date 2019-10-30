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      Батько чинного міністра оборони розроблятиме надра на Луганщині

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      Андрій Загороднюк, міністр оборони уряду Гончарука
      Андрій Загороднюк, міністр оборони уряду Гончарука / censor.net

      Геологу й бізнесмену Павлу Загороднюку належать більшість акцій ТОВ "Надра Карбон". Саме це підприємство виграло спеціальний дозвіл на розробку Західнотокарсько-Краснянської нафтогазової площі на Луганщині. Примітно, що Павло Загороднюк – батько чинного міністра оборони України Андрія Загороднюка.

      Про виграний підприємством "Надра Карбон" тендер свідчать дані в системі ProZorro.Sale. 30 жовтня "Надра Карбон" запропонувала за ліцензію 1 мільйон 651 тисячі 300 гривень, а от конкуренти (ТОВ "Дашава") зупинилися на 1,5 мільйона.

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      "Надра Карбон" отримає ділянку надр на Луганщині, щоб геологічно дослідити, а згодом організувати там дослідницько-промислову розробку на 20 років. Ресурси природного газу на Західнотокарсько-Краснянській ділянці оцінюють у 0,9 мільярда кубічних метрів.

      Важливо: з 24 жовтня 2018 року продаж ліцензій та спеціальних дозволів на користування надрами здійснюють тільки через електронні торги.

      61% "Надра Карбон" належить зареєстрованому на Кіпрі Tutkovsky plc Павла Загороднюка, 20% Ігорю Толочку, а 19% – Володимиру Безвинному.

      Чому ЗМІ акцентують увагу на Загороднюків? 29 серпня парламент затвердив Андрія Загороднюка на посаду міністра оборони. Перед цим він був позаштатним радником президента Зеленського та членом наглядової ради "Укроборонпрому", а ще й керівником проєктного офісу реформ Міністерства оборони.

      Загороднюк має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничодобувній і виробничій галузях. З початку війни на Донбасі очолювана Загороднюком компанія поставляла українським бійцям буржуйки й карети "швидкої", які робили з броньованих інкасаторських авто.

      Попри це після призначення Андрія Загороднюка міністром оборони низка ЗМІ пов'язали це з тим, що його батько працює в наглядовій раді "Укрнафти", значний відсоток акцій якої належать структурам олігарха Ігоря Коломойського.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Газ Ринок газу Новини Луганська Андрій Загороднюк ProZorro Гроші
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