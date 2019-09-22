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      Загороднюк прокоментував знайомство із Зеленським та чутки про Коломойського

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      Міністр оборони прокоментував зв'язки із Зеленським та Коломойським
      Міністр оборони прокоментував зв'язки із Зеленським та Коломойським / Міноборони

      Із президентом Володимиром Зеленським Андрія Загороднюка познайомив фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він і рекомендував главі держави кандидатури.

      Загороднюк зазначив, що під час першої зустрічі із Зеленським не був ні в чому впевнений. Про це він розповів у інтерв'ю для "Радіо Свобода". 

      Знайте більше: Скорочувати чи нарощувати: Загороднюк розповів, що буде зі ЗСУ

      "Коли я зустрівся з ним перший раз, я сказав, що я не знаю, чи зупиниться він у своєму виборі на мені. Я хотів просто розповісти, яким чином я бачу розвиток ЗСУ", – розповів він.

      Загороднюк зазначив, що мав багато напрацювань із часів роботи з командою офісу реформ. Водночас будь-які зв’язки з Коломойським він повністю спростував. Міністр наголосив, що ніколи не бачив Коломойського і ніколи з ним не спілкувався.

      Ні наживо, ні по телефону, ні ще якимось іншим способом. Тому це просто вигадки. Єдине, що вони базуються на тому, що мій батько працює в "Укрнафті". Це правда, він дійсно працює в "Укрнафті", в наглядовій раді. Але це не пов'язано з призначенням ніяк, 
      – наголосив він.

      Після призначення Андрія Загороднюка міністром оборони низка ЗМІ пов'язали це з тим, що його батько працює в наглядовій раді "Укрнафти", значний відсоток акцій якої належать структурам олігарха Ігоря Коломойського.

      Що ще відомо про Андрія Загороднюка? 29 серпня парламент затвердив Загороднюка на посаду міністра оборони. До цього моменту він був позаштатним радником президента Володимира Зеленського та членом наглядової ради "Укроборонпрому". Загороднюк також був керівником проєктного офісу реформ Міністерства оборони.

      Загороднюк має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничодобувній і виробничій галузях. З початку війни на Донбасі очолювана Загороднюком компанія поставляла українським бійцям буржуйки й карети швидкої медичної допомоги, які робили з броньованих інкасаторських авто.

      blog_ava
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      Теги: Андрій Загороднюк Ігор Коломойський Володимир Зеленський Міністерство оборони України Новини України Новини політики
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