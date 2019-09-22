Загороднюк прокомментировал знакомство с Зеленским и слухи о Коломойском

С президентом Владимиром Зеленским Андрея Загороднюка познакомил депутат фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он и рекомендовал главе государства кандидатуры.

Загороднюк отметил, что во время первой встречи с Зеленским не был ни в чем уверен. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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"Когда я встретился с ним первый раз, я сказал, что я не знаю, остановится ли он в своем выборе на мне. Я хотел просто рассказать, каким образом я вижу развитие ВСУ", – рассказал он.

Загороднюк отметил, что было много наработок со времен работы с командой офиса реформ. В то же время любые связи с Коломойским он полностью отверг. Министр отметил, что никогда не видел Коломойского и никогда с ним не общался.

Ни вживую, ни по телефону, ни еще каким-то другим способом. Поэтому это просто выдумки. Единственное, что они базируются на том, что мой отец работает в "Укрнафте". Это правда, он действительно работает в "Укрнафте", в наблюдательном совете. Но это не связано с назначением никак,

– подчеркнул он.

После назначения Андрея Загороднюка министром обороны ряд СМИ связали это с тем, что его отец работает в наблюдательном совете "Укрнафты", значительный процент акций которой принадлежат структурам олигарха Игоря Коломойского.

Что еще известно об Андрее Загороднюке?

29 августа парламент утвердил Загороднюка на должность министра обороны. До этого момента он был внештатным советником президента Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Загороднюк также был руководителем проектно офиса реформ Министерства обороны.



Загороднюк имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С начала войны на Донбассе возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам буржуйки и кареты скорой медицинской помощи, которые делали из бронированных инкассаторских автомобилей.