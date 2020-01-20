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      "Отец года": мужчина с помощью сына воровал лампочки – видео

      6 Читати новину українською
      В Чернигове отец с сыном воровали лампочки по городу / daynews.com.ua

      В Чернигове камеры наблюдения зафиксировали факт кражи. Взрослый мужчина с помощью ребенка воровал лампочки.

      Недалеко от детской поликлиники, мужчина использует сына, чтобы украсть лампочки, сообщает "Киев Оперативный".

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      На видео видно, как ребенок залезает мужчине на плечи, чтобы дотянуться до "бесплатных" лампочек.

       

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      Теги: Криминал
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