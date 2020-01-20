"Отец года": мужчина с помощью сына воровал лампочки – видео
В Чернигове камеры наблюдения зафиксировали факт кражи. Взрослый мужчина с помощью ребенка воровал лампочки.
Недалеко от детской поликлиники, мужчина использует сына, чтобы украсть лампочки, сообщает "Киев Оперативный".
Читайте также: Таксист заставил пассажира умыться зеленкой из-за неуплаты за проезд в Запорожье: видео
На видео видно, как ребенок залезает мужчине на плечи, чтобы дотянуться до "бесплатных" лампочек.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии