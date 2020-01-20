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      "Батько року": чоловік за допомогою сина крав лампочки – відео

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      У Чернігові батько з сином крали лампочки по місту / daynews.com.ua

      У Чернігові камери спостереження зафіксували факт крадіжки. Дорослий чоловік за допомогою дитини крав лампочки.

      Неподалік дитячої поліклініки, чоловік використовує сина, щоб викрасти лампочки, повідомляє "Київ Оперативний".

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      На відео видно, як дитина залазить чоловікові на плечі, щоб дотягнутися до "безкоштовних" лампочок.

       

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      Теги: Кримінал
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