"Батько року": чоловік за допомогою сина крав лампочки – відео
У Чернігові камери спостереження зафіксували факт крадіжки. Дорослий чоловік за допомогою дитини крав лампочки.
Неподалік дитячої поліклініки, чоловік використовує сина, щоб викрасти лампочки, повідомляє "Київ Оперативний".
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На відео видно, як дитина залазить чоловікові на плечі, щоб дотягнутися до "безкоштовних" лампочок.
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