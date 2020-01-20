"Батько року": чоловік за допомогою сина крав лампочки – відео

У Чернігові камери спостереження зафіксували факт крадіжки. Дорослий чоловік за допомогою дитини крав лампочки.

Неподалік дитячої поліклініки, чоловік використовує сина, щоб викрасти лампочки, повідомляє "Київ Оперативний".

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На відео видно, як дитина залазить чоловікові на плечі, щоб дотягнутися до "безкоштовних" лампочок.